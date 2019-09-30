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сегодня, 13:51

В первый день октября десятки улиц Липецка останутся без воды

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#отключение воды
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В первый день октября десятки улиц Липецка останутся без воды

В связи с производством ремонтных работ 1 октября будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

с 10:00 до 20:00 по ул. Паровозная; ул. Поселковая; ул. Ударников; ул. Жактовская; ул. Рудничная; ул. Техническая; ул. Рябиновая; ул. Городовикова; ул. Солнечная; ул. Смирнова; ул. Минская; ул. Медицинская;
с 10:00 до 17:00 по ул. Ильича, 48, пер. Театральный; пер. 2 Театральный; пер. 1 Лесной; пер. 2 Лесной; пер. Парковый; пер. Садовый; пер. 2 Садовый; ул. Ватутина; ул. Краснодонская; ул. О. Кошевого; пер. Моторный; пер. 2 Моторный; пер. Линейный; пер. Сосновый; ул. Севастопольская; ул. Матросова; ул. Панфилова; ул. Ильича; ул. Докучаева; ул. Социалистическая; ул. Целинная; ул. Цимлянская; пер. Стандартный; ул. Новоселов; ул. Лобачевского; ул. С. Ковалевской; ул. Спартака; ул. Партизанская; ул. Украинская; ул. Зеленая.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

1 1657
#отключение воды
1

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