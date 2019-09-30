Погода в Липецке

сегодня, 12:42

В Липецкой области дожди и до +19

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В Липецкой области дожди и до +19

1 октября Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, пройдут дожди, при том установится температурный фон, характерный для середины сентября. 2 и 3 октября регион будет находиться в теплом секторе циклона – температура будет повышаться, осадки прекратятся. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 октября в Липецкой области облачно с прояснениями,  дожди, ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью от 8 до 13 градусов тепла, днем температура составит от 14 до 19 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, дожди. Температура ночью от 9 до 11 градусов тепла, днем она составит от 16 до 18 градусов тепла. 

1 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 3  градуса мороза.

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Комментарии (2)

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RJF-183

8 минут назад
Лучше бы снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Миротворец

41 минуту назад
Не благодарное это дело прогнозы прогнозировать )
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