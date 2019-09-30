Общество

14 минут назад

Главную улицу Сокола перекроят

3 355
#публичные слушания
Главную улицу Сокола перекроят

Власти намерены реконструировать улицу Баумана.

3 октября в мэрии Липецка состоятся публичные слушания по вопросу реконструкции улицы Баумана – от Заводской площади до пересечения с развязкой автодороги Орел-Тамбов. Всех желающих высказаться по этому проекту ждут в департаменте градостроительства к 16 часам.

Проект реконструкции улицы Баумана разработали в «Липецкгражданпроекте» в 2018 году. Городские власти давно задумываются над тем, как расширить улицу Баумана. Не раз объявлялись торги на создание проекта и его корректировку. Помимо увеличения числа полос, власти города хотели «вписать» в Баумана реверсивную полосу или велодорожки. В выдвинутом на слушания проекте эти моменты не описываются. Пока главная задача городских властей – сделать улицу Баумана единым целым, то есть выделить в обособленный кадастровый адрес, который пока обременен сервитутами. Например, по участку проходит кабельная канализация, на планируемой под реконструкцию площади, а это – почти 7 га, есть недвижимость частного бизнеса.

Департамент градостроительства и архитектуры принимает замечания и предложения по проекту реконструкции вплоть до 18 октября. Результаты публичных слушаний подведут к 23 октября.
3 355
#публичные слушания

Комментарии (3)

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стас

1 минуту назад
Этой улице нужна ливневка без нею частный сектор затопит
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123

9 минут назад
С ней что-то нужно делать иначе совсем скоро в час пик пробка станет тянуться до отс Баумана то есть встанет и ВИАДУК!
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valerafromsplus

10 минут назад
Когда будет проект перекройки городских автобусных маршрутов, чтобы не было 300 никаких, и ходили с пяти до часу модели 5293Лиаз?
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