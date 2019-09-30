Общество
14 минут назад
Главную улицу Сокола перекроят
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Власти намерены реконструировать улицу Баумана.
3 октября в мэрии Липецка состоятся публичные слушания по вопросу реконструкции улицы Баумана – от Заводской площади до пересечения с развязкой автодороги Орел-Тамбов. Всех желающих высказаться по этому проекту ждут в департаменте градостроительства к 16 часам.
Проект реконструкции улицы Баумана разработали в «Липецкгражданпроекте» в 2018 году. Городские власти давно задумываются над тем, как расширить улицу Баумана. Не раз объявлялись торги на создание проекта и его корректировку. Помимо увеличения числа полос, власти города хотели «вписать» в Баумана реверсивную полосу или велодорожки. В выдвинутом на слушания проекте эти моменты не описываются. Пока главная задача городских властей – сделать улицу Баумана единым целым, то есть выделить в обособленный кадастровый адрес, который пока обременен сервитутами. Например, по участку проходит кабельная канализация, на планируемой под реконструкцию площади, а это – почти 7 га, есть недвижимость частного бизнеса.
Департамент градостроительства и архитектуры принимает замечания и предложения по проекту реконструкции вплоть до 18 октября. Результаты публичных слушаний подведут к 23 октября.
Проект реконструкции улицы Баумана разработали в «Липецкгражданпроекте» в 2018 году. Городские власти давно задумываются над тем, как расширить улицу Баумана. Не раз объявлялись торги на создание проекта и его корректировку. Помимо увеличения числа полос, власти города хотели «вписать» в Баумана реверсивную полосу или велодорожки. В выдвинутом на слушания проекте эти моменты не описываются. Пока главная задача городских властей – сделать улицу Баумана единым целым, то есть выделить в обособленный кадастровый адрес, который пока обременен сервитутами. Например, по участку проходит кабельная канализация, на планируемой под реконструкцию площади, а это – почти 7 га, есть недвижимость частного бизнеса.
Департамент градостроительства и архитектуры принимает замечания и предложения по проекту реконструкции вплоть до 18 октября. Результаты публичных слушаний подведут к 23 октября.
3 355
стас
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valerafromsplus