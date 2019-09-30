Госжилинспекция Липецкой области: «Не бойтесь налаживать контакт со своими управляющими компаниями»

Липчане чаще всего обращаются в госжилинспекцию по поводу начисления и нормативов потребления коммунальных услуг, содержания и ремонта многоквартирных домов, нарушений технического состояния внутридомового оборудования.

Госжилинспекция за восемь месяцев рассмотрела 14 695 обращений липчан и провела 9 404 проверки. Самое большое количество нарушений — более половины — выявлены при проверках жалоб на содержание и ремонт многоквартирных жилых домов. Жители области также не соглашались с размером платы за ЖКУ — только за период 2018-2019 года управляющие компании и ресурсоснабжающие организации получили 789 предписаний на перерасчет на общую сумму 17 миллионов 734 тысячи рублей.



- Не всегда граждане решают проблему, обратившись непосредственно к обслуживающей их УК, - отметил заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Александр Немцов. - Приблизительно каждый пятый даже не задавал вопросов своей управляющей организации, а сразу же направлял заявление в Государственную жилищную инспекцию. Замечу, такой путь решения проблемы для жителей может оказаться длиннее: сейчас сами компании стараются не доводить дело до проверок нашего ведомства, исправляют недочеты, если жители пишут им заявления или звонят с претензиями. И если мы сообщаем в компанию о, например, перегоревшей лампочке или засорившемся мусоропроводе, они наводят порядок буквально в тот же день.



Регулярно в жилинспекции сталкиваются с вопросами по оплате услуг ЖКХ, когда человек оплатил квитанцию, а в следующей квитанции у него стоит задолженность.



- Мы получаем возмущенные звонки или письменные жалобы: ну как же так, у меня есть чек из банка, что деньги перечислены, а мне выставили долг. Выясняется — владелец квартиры оплачивал квитанции в пятницу, 28 числа, уже ближе к закрытию банка. А после выходных наступило первое число следующего месяца. Деньги действительно поступили на счет, но система не успела их учесть. Один звонок в организацию помог бы человеку разобраться быстрее, чем когда он обратился с жалобой сразу к нам.



Конструктивный диалог собственника квартиры со своей управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией поможет сэкономить время и нервы. Если организация не намерена решать проблемы, только тогда стоит обращаться в Госжилинспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.



Как отметил Александр Немцов, умные компании уже давно взялись за голову и работают над тем, чтобы наладить коммуникацию с жителями своих домов: аккумулировать на себя обращения, не допуская их выхода на областную и федеральную повестку. Большую поддержку в этом им оказывают активные жители, которые создают Советы домов — они собирают претензии жильцов, выносят на обсуждение вопросы по тому же проведению ремонтных работ. Они же общаются как посредники со своими управляющими компаниями. На их вопросы управляющие организации реагируют быстрее.



К слову, часто встречается ситуация, когда инспектор не находит нарушения по жалобе жителя — управляющая компания уже все устранила.



- Такие ситуации случаются, когда человек параллельно отправляет обращение и к нам, и в свою компанию. Это еще одно подтверждение, что жителям надо не бояться вступать в диалог, прежде всего, с управляющей организацией: обращайтесь в первую очередь к тому, кому вы платите деньги. Например, считаете, что с вас требуют много денег за отопление — обратитесь за разъяснением, откуда такие начисления, потекла крыша — звоните сперва в УК.



К началу отопительного сезона Госжилинспекция выявила 2 387 нарушений, выдала 285 предписаний и 55 протоколов, всем управляющим компаниям были выданы предостережения по промывке внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения, были замечания по поводу крыш, тепловой изоляции, межпанельных швов, ремонтов подъездов, подготовки инженерных коммуникаций. Практически все замечания на сегодняшний день устранены.



- В целом, исполнимость предписаний в нынешнем году составляет по нашим замечаниям 98%, в прошлом году этот показатель был чуть ниже, 96,2%. А всего за восемь месяцев в 577 многоквартирных домах выполнены общестроительные работы (ремонт окон, дверей, полов, цоколя), в 407 домах провели текущие ремонты трубопроводов инженерных сетей, в 279-ти — отремонтировали кровельное покрытие, в 223 — подъезды.



С началом отопительного сезона в жилинспекции уже ждут жалоб на тепло. Чаще обращаются с тем, что в квартирах холодно, но бывают и обратные жалобы — на то, что слишком жарко. Такие проверки, по словам Александра Немцова, в прошлом году проводились, но нарушений не было выявлено — ни в одной из квартир температура не превышала 28 градусов.



- Хочу напомнить, жители могут обращаться к нам с жалобами, используя разные каналы связи — по телефону, письменно, через мессенджеры или через сайт, также прийти на личный прием в приемные дни. Для экстренных обращений у нас действует горячая линия 22-13-16, где в рабочие дни с 8:30 до 17:30 ответит дежурный, а в оставшееся время работает автоответчик. По оперативным вопросам (засорилась канализация, текут сети) срок ответа от управляющей компании мы устанавливаем в 1-2 дня, если вопросы касаются, например, ремонта подъезда, управляющая компания дает ответ о сроках проведения работ. Повторю еще раз — не бойтесь налаживать контакт со своими управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.





