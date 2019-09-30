Общество

36 минут назад

«ЛИК» оказался должен за отопление «Елецкого»

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#долг #отопление
«ЛИК» оказался должен за отопление «Елецкого»

Энергетики подключили микрорайон к своим сетях, но их услуги так целиком и не оплатили.

Решением арбитражного суда Липецкой области в «Липецкой ипотечной корпорации» взыскано 11,7 млн рублей. Эту сумму у организации-банкрота отсудили представили «Квадры».

Судебная тяжба касалась долга за подключение к сетям теплоснабжения микрорайона «Елецкий». «ЛИК» в 2013 году договорился с «Квадрой» о присоединении нового района к Юго-Западной котельной. Энергетики оценили свои услуги в 402 470 341 рублей, был утвержден график платежей. «ЛИК» в нарушение свои обязательства по оплате не выполнил, задолженность по договору за апрель – май 2019 составила 11 796 000 рублей. В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты задолженности, представители «Квадры» вручили «ЛИКу» претензию с требованием оплатить имеющуюся задолженность. Поскольку ответчик на претензию не отреагировал, истец обратился в суд. Помимо основного долга, «ЛИКу» придется погасить судебные издержки.

Банкротство «Липецкой ипотечной корпорации» в ноябре прошлого года инициировало ООО «Липецк-Гидромеханизация». Среди учредителей этой организации значатся депутаты Василий Сазонов (региональный парламент) и Сергей Сазонов (городской Совет). К концу 2018 года основным кредитором выступило ПАО «Орелстрой», который перекупил право требования за 3 621 002 рубля. Эта компания взялась достраивать дома липецких дольщиков микрорайона «Елецкий», где начинал строительство «ЛИК». Самые крупные кредиторы «Липецкой ипотечной корпорации» - налоговики, орловские строители и банк. Общая сумма требований превышает 58 млн рублей. Пока идет разбирательство по банкротству, «ЛИК» постепенно теряет свое имущество: что-то за нарушение договоров аренды забрали чиновники, что-то — обращено на взыскание приставами.

АО «ЛИК» зарегистрировано в 2002 году. По данным федеральной налоговой службы уставный капитал организации составляет 384 300 000 рублей. Как о себе рассказывает «ЛИК», «АО «Липецкая ипотечная корпорация» осуществляет свою деятельность при участии администрации Липецкой области. АО «ЛИК» осуществляет крупномасштабные проекты комплексного освоения территории в городе Липецке».

Репутацию АО «ЛИК» серьезно подмочили уголовные дела в отношении бывшего директора организации Валерия Клевцова. В отношении бывшего директора возбуждено шесть уголовных дел по обвинению в коммерческом подкупе, которые в настоящее время объединены в одно производство. Экс-гендиректору ЛИКа вменяют вымогательство денежных средств и объектов недвижимости у трех застройщиков микрорайона «Елецкий» на сумму, превышающую 100 млн рублей. В июле 2017 года Валерий Клевцов был арестован и этапирован в московский СИЗО «Матросская тишина». Осенью 2018 года мера пресечения была изменена на домашний арест, который Клевцов отбывал в Москве. Суд над экс-депутатом в закрытом режиме идет в Воронеже.
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#долг #отопление

Комментарии (2)

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Московская

11 минут назад
Квадро с его постоянными судами ( хотя имеются предписание и нарушениями акты.) доказательства на лицо. Выгонять из города. Судебные тяжбы длятся уже почти год ( ул.Московская) . Есть доказательства не правильных начислений за отопление. И кадры игнорирует эти решения. До каких пор будут изменится над жильцом мама?
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Интересно

26 минут назад
А Крючкова выпустят? Или она там навсегда? Ни слуху-ни духу. Она там жива хоть?
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