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Липчанин попался на сбыте наркотика

5 895
#наркотики
Липчанин попался на сбыте наркотика

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летнего жителя города Липецка в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере».

В ходе предварительного расследования установлено, что в июле 2019 года обвиняемый незаконно приобрел и хранил при себе с целью последующего сбыта наркотическое средство массой 0,36 грамм. Находясь у дома по улице Краснозаводская, обвиняемый сбыл наркотическое средство неизвестному ему ранее гражданину, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Согласно справки эксперта, данное вещество является наркотическим средством.

В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, сообщает   УМВД России по Липецку.
5 895
#наркотики

Комментарии (5)

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Руль

24 минуты назад
Все мы курим и пьем и колимся и только один здоровый человек в городе это Бредик
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гость

48 минут назад
Читал что АНОНИМ друг Студгородка и дрочат они вместе!
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Гыгы

56 минут назад
Аноним- это БИОРОБОТ из Студгородка, 25. Придурок любит сидеть в песочнице, а потом дрочить у забора частного сектора. Предводитель бабок полоумных с гортанным голосос как у взрослого мерина
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Маруся

57 минут назад
да это фигня, вон дашку Букину в Москве задержали, у нее в трусах 0, 69 г кокса было и то говорит, что брешут, не было ее там, не было!
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Аноним.

сегодня, 11:08
ЧИТАЛ В ИНТЕРНЕТН ЧТО ПАРНИ И МУЖЧИНЫ ЛЮБЯТ ЗАНИМАТЬСЯ ГЕЙ -СЕКСОМ - ПОД...- НАР-КО-ТИ-КИ !!! - ОБА - НА !!! - ХА - ХА - ХА .
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