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Липчанин попался на сбыте наркотика
Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летнего жителя города Липецка в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере».
Согласно справки эксперта, данное вещество является наркотическим средством.
В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, сообщает УМВД России по Липецку.
Руль
гость
Гыгы
Маруся
Аноним.