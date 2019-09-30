Липчанин попался на сбыте наркотика

Отделом по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летнего жителя города Липецка в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере».

В ходе предварительного расследования установлено, что в июле 2019 года обвиняемый незаконно приобрел и хранил при себе с целью последующего сбыта наркотическое средство массой 0,36 грамм. Находясь у дома по улице Краснозаводская, обвиняемый сбыл наркотическое средство неизвестному ему ранее гражданину, после чего был задержан сотрудниками полиции.



Согласно справки эксперта, данное вещество является наркотическим средством.



В совершении преступления обвиняемый признался полностью. Противоправная деятельность обвиняемого доказана, в том числе, результатами оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.



Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.



Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, сообщает УМВД России по Липецку.

