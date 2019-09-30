Происшествия

11 минут назад

Двухмесячный младенец пострадал в аварии в Липецкой области

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#дтп
Двухмесячный младенец пострадал в аварии в Липецкой области

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3058 нарушений правил дорожного движения

27 сентября в Липецке в половине восьмого вечера на улице Плеханова 49-летний водитель «Мицубиси» на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 31-летнюю женщину. Она получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В тот же день в Липецке на улице Сельскохозяйственной в восемь часов вечера 24-летний водитель ВАЗ-2112 вне пешеходного перехода допустил наезд на 38-летнего мужчину. С травмами его госпитализировали.

Тогда же в Добровском районе в начале третьего дня на автотрассе Доброе – Лебедянь произошло столкновение «Киа» с 61-летним мужчиной за рулем и «Лады-Приоры» под управлением 31-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель иномарки и двухмесячная девочка – пассажирка «Приоры».

28 сентября в Липецке около полуночи на улице Гагарина автомобиль «Дацун» с 47-летним мужчиной за рулем допустил наезд 14-летнего велосипедиста. Подросток получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

В тот же день в Грязинском районе в час дня на трассе Грязи – Добринка произошло столкновение грузовика КамАЗ с 34-летним мужчиной за рулем и ВАЗ-21099 под управлением 40-летнего водителя. По предварительным данным причиной ДТП стало несоблюдение дистанции до движущегося впереди автомобиля. В автоаварии получили травмы водитель большегруза и 51-летний пассажир ВАЗа.
249
#дтп

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