Происшествия

35 минут назад

Липчанин пропал в Крыму

2 711
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Липчанин пропал в Крыму

Мужчина пережил два инсульта 

Полиция и волонтеры в данный момент ищут в Крыму пропавшего жителя Липецка 


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Комментарии (2)

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Аноним.

9 минут назад
ЛЮДИ СТАЛИ ПРОПАДАТЬ ПОТОМУ ЧТО ИХ , - ПОЗДНО НОЧЬЮ - " ВОРУЮТ ...- И-НОП-ЛА-НЕ-ТЯ-НЕ " !!!...
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Аноним.

12 минут назад
ЧТОТО ЧАСТО -БЕССЛЕДНО СТАЛИ ПРОПАДАТЬ- ЛЮДИ ?! - ЧАСОМ - НЕ ...- " ИНОПЛАНЕТЯНЕ " - ИХ ... - " ПО-ХИ-ЩА-ЮТ " - А ???!!!... - ИНТЕРЕСНО !!!...
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