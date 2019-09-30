55 минут назад
Липчане закрыли велосезон массовым заездом
В Липецке прошла акция «Велоночь». Ее участники проехали под светом фонарей почти 9 км по городским улицам. Многие участники массового заезда поделились своими впечатлениями об акции в Instagram.
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Велоночь откатали...весело и атмосферно. . . . . #велоночь2019 #велоночь #велоночьлипецк #велоночьлипецк2019 #velonoch2019 #velonochlipetsk #изикатка #велолипецк #велосипед #лясик #велик #mtbstreet #mtb #velopro #veloprolipetsk #велик #velolipetsk #велосипедывлипецке #горныйвелосипед #веложизнь #al_mtb #al_mtbdaily #lipetsk48 #bike #bikemtb
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28.09.2019 14:27Общество
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