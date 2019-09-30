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55 минут назад

Липчане закрыли велосезон массовым заездом

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#велосипедисты #заезд
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В Липецке прошла акция «Велоночь». Ее участники проехали под светом фонарей почти 9 км по городским улицам. Многие участники массового заезда поделились своими впечатлениями об акции в Instagram.

















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#велосипедисты #заезд
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