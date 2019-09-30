В Липецкой области стало больше ЗОЖников

Регион поднялся на пять пунктов в общем списке субъектов.

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.



Липецкая область заняла 32 строчку рейтинга, поднявшись за год на пять позиций. Липчане по приверженности здоровому образу жизни оказались между москвичами и жителями Тверской области. Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую позицию заняла Тамбовская область - 8 место. Курская область оказалась на 25 позиции, Белгородская - на 27 строчке, а Воронежская - на 40.



Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом (11-е место в 2018 году). На пятом месте – Краснодарский край. В аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север. На последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем – Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область.

Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.



