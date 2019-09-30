Общество

сегодня, 09:11

В Липецкой области стало больше ЗОЖников

5 764
#здоровый образ жизни
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В Липецкой области стало больше ЗОЖников

Регион поднялся на пять пунктов в общем списке субъектов.

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни. Эксперты проанализировали восемь показателей: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табака, продажа алкоголя, число выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Липецкая область заняла 32 строчку рейтинга, поднявшись за год на пять позиций. Липчане по приверженности здоровому образу жизни оказались между москвичами и жителями Тверской области. Среди регионов Центрального Черноземья самую высокую позицию заняла Тамбовская область - 8 место. Курская область оказалась на 25 позиции, Белгородская - на 27 строчке, а Воронежская - на 40. 

 Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чечня, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея, существенно улучшившая свои позиции по сравнению с прошлым годом (11-е место в 2018 году). На пятом месте – Краснодарский край. В аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север. На последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем – Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область.
Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

5 764
#здоровый образ жизни
1

Комментарии (5)

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Как гость
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))))

14 минут назад
Гость красавец,должников это точно и без работных !!)))))
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ЗОЖ это

49 минут назад
.....здежжж
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ттт

57 минут назад
еще бы кто объяснил - почему? почему первые и последние на своих местах?
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Гость

59 минут назад
Может автор хотел написать ДОЛжников
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Манагер

сегодня, 09:26
Я тоже СОЖник-но каждую пятницу я в говно......
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