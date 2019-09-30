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39 минут назад

Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%

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Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%
В ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. 

Дело в том, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. Плюс к этому с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке. 

Одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса. В итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах, подтвердили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

АКОРТ в письме правительству предложила перенести старт электронной ветеринарной сертификации. В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла. 

Пока в торговые точки федеральных сетей не поступали промаркированные товары, но в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который отвечает за эксперимент по маркировке, «Известиям» уточнили, что в нем участвует более 30 производителей. 

В то же время в пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сказали, что запуск третьего этапа (ЭВС) не может стать причиной роста цен. Там отметили, что опыт прохождения первого и второго этапов, напротив, показал снижение себестоимости производства товара.

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