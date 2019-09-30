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40 минут назад

Банки массово тестируют новый способ платежей

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Банки массово тестируют новый способ платежей

Крупные банки массово внедряют технологию, делающую возможными бесконтактные трансакции с помощью смартфонов или планшетов. 

Об этом «Известиям» рассказали в ФК «Открытие», Райффайзенбанке и Тинькофф Банке. В тестовом режиме такой продукт уже работает у ВТБ и Промсвязьбанка. Сбербанк запустил такую услугу только совместно с Mastercard в декабре 2018 года. 

На вопрос «Известий» о том, есть ли планы создать такой же продукт с Visa или «Мир», топ-менеджера платежной системы Михаил Федосеев ответил, что «сейчас проводится оптимизация технологии и рассматриваются варианты для дальнейшего внедрения».

Чтобы использовать смартфон или планшет в качестве pos-терминала, нужно установить приложение, указанное на сайте банка. Предварительно придется отправить в кредитную организацию заявку и заключить с ней договор эквайринга. 

При оплате товара или услуги продавец должен открыть приложение и ввести нужную сумму, а покупатель — приложить к смартфону бесконтактную карту либо NFC-устройство, поддерживающее Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay (это может быть смартфон, умные часы или браслет).

В городах-миллионниках на эту технологию будет большой спрос со стороны малого и среднего бизнеса, утверждают эксперты. По их словам, использование смартфонов в качестве терминалов снизит издержки предпринимателей, но прямого влияния на цены это не окажет.

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