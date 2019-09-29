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Гигантскую рыбу в Липецкой области выловили на... пиявку

16 2509
#рыба #рыбалка
3
Гигантскую рыбу в Липецкой области выловили на... пиявку

По крайней мере так говорит сам рыболов

Как сообщает липецкий рыбацкий паблик, в Липецкой области, на реке Дон выловлен очередной сом-гигант, весом 34 кг

Рыбного места рыбак не выдает и утверждает, что поймал гиганта на пиявку.

Это не самый большой сом выловленный в этом году. Пока рекорд принадлежит Ивану Милованову поймавшему сома в Липецке весом 39 кг на квок.

 
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16 2509
#рыба #рыбалка
3

Комментарии (16)

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весёлый

5 минут назад
Почему осенью листва зелёная или я дольтоник
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Рыбак

7 минут назад
С весом * !!!
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Гость

11 минут назад
Посмотрите на зеленую листву и как одет рыболов. Это не осень и наверняка не Дон.
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мама, дорогая

11 минут назад
Котлетки из сома очень вкусные.
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н

12 минут назад
вам всем завидно потому что вы сидите дома и не чего не делаете как только херню нести вышли и жепы растресли лучше
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Гость

19 минут назад
За яйца он скорее всего его поймал,а не на пиявку
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Павел

21 минуту назад
Сом с яйцами!!Мужик!!
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Animal planet.

25 минут назад
Григорьев, поддерживаю,мерзко на это смотреть.
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Миротворец

30 минут назад
Вот оно .... быдло по липецки ... в трикошках с отянутыми коленками
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дерзкий

33 минуты назад
Рыбака судить на кол за причиненный вред реке дон!
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