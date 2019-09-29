Общество
сегодня, 20:57
Гигантскую рыбу в Липецкой области выловили на... пиявку
По крайней мере так говорит сам рыболов
Как сообщает липецкий рыбацкий паблик, в Липецкой области, на реке Дон выловлен очередной сом-гигант, весом 34 кг
Рыбного места рыбак не выдает и утверждает, что поймал гиганта на пиявку.
Это не самый большой сом выловленный в этом году. Пока рекорд принадлежит Ивану Милованову поймавшему сома в Липецке весом 39 кг на квок.
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Рыбного места рыбак не выдает и утверждает, что поймал гиганта на пиявку.
Это не самый большой сом выловленный в этом году. Пока рекорд принадлежит Ивану Милованову поймавшему сома в Липецке весом 39 кг на квок.
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весёлый
Рыбак
Гость
мама, дорогая
н
Гость
Павел
Animal planet.
Миротворец
дерзкий