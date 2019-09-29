Происшествия

41 минуту назад

Нашлись еще два беглеца

2 845
#поиск пропавших
Нашлись еще два беглеца

Таким образом всех троих подростков нашли

Как сообщал сегодня GOROD48 из усманского санатория вчера исчезли трое подростков. Днем сегодня один нашелся. Ближе к вечеру волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей" нашли и еще двоих.


2 845
#поиск пропавших

Комментарии (2)

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Пока что

1 минуту назад
санитары в отпуске
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Миротворец

29 минут назад
Ну и славно .... волшебный пендель всем троим !
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