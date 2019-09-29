У уличных торговцев изъяли 600 кг овощей

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели рейд по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в районе Центрального рынка, площади Мира.
В результате было составлено 2 протокола по ст. 6.2 КоАП ЛО. Кроме того, в целях пресечения незаконной торговли, в рамках ст. 27.10 КоАП РФ, изъято порядка 600 кг. овощей. Весь изъятый товар отправлен на склад временного хранения. Административные материалы будут рассмотрены в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере от трех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, сообщает liptorg-cp.ru
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