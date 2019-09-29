Общество

46 минут назад

У уличных торговцев изъяли 600 кг овощей

14 354
#несанкционированная торговля
У уличных торговцев изъяли 600 кг овощей

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели рейд по пресечению фактов несанкционированной уличной торговли в районе Центрального рынка, площади Мира.

В результате было составлено 2 протокола по ст. 6.2 КоАП ЛО. Кроме того, в целях пресечения незаконной торговли, в рамках ст. 27.10 КоАП РФ, изъято порядка 600 кг. овощей. Весь изъятый товар отправлен на склад временного хранения. Административные материалы будут рассмотрены в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере от трех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, сообщает liptorg-cp.ru

14 354
#несанкционированная торговля

Комментарии (15)

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Человек

47 секунд назад
Лысый лютует.
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г елик

1 минуту назад
барыги просто в общий не уделяли!
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Перри Мейсон

1 минуту назад
Гостья, так у армян и изъяли...А тут все лепечут про "нажитое непосильным трудом")))
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Гостья

4 минуты назад
Лучше бы у армян изъяли которые на парковке у центральнго рынка, припарковаться невозможно
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Инопланетянин

4 минуты назад
Оставте покое людям . Дайте продават что личного выростили, они же не воровали. Имейте совест серовноим стоят до первих морозов. Лучше идите так энергично боритес с палмовим маслом СЛАБО???
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Игорь

8 минут назад
Эти неприкосновенные, да, бабки нудные, мимо идешь, гундосят вслед...мерзкие они
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Путин и его Гнилая власть !

16 минут назад
Может только обирать и обдирать налогами !.
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гипермаркет Ашан

22 минуты назад
Все правильно, очистить город от всяких барыг!
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Серега

27 минут назад
В стране где уже не начто пожрать купить все изымают ... дибилы
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Эти неприкосновенные

28 минут назад
Пл. Плеханова, за Европортом торгуют уже лет 25 одни и те же перекупщики с рынка. Этих бабок никто не гоняет и ничего у них не отбирают. Вопрос- почему?
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