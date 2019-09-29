Бабье лето возвращается в Липецкую область с дождем

30 сентября Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона - ночью повсеместно пройдут умеренные дожди, которые днём потеряют интенсивность, небольшие дожди ожидаются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западной, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днём прогреется от +13 до +18 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днём без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днём будет от +16 до +18.



30 сентября был самым теплым в Липецке в 2005 году - +23 градуса, самым холодным этот день за историю метеонаблюдений был в 1996 году - 7 градусов мороза.

