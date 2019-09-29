Погода в Липецке

41 минуту назад

Бабье лето возвращается в Липецкую область с дождем

3 348
Бабье лето возвращается в Липецкую область с дождем

30 сентября Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферных фронтов скандинавского циклона - ночью повсеместно пройдут умеренные дожди, которые днём потеряют интенсивность, небольшие дожди ожидаются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят 12-14 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 сентября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западной, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 6 до 11 градусов тепла, днём прогреется от +13 до +18 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днём без осадков. Температура ночью составит от 7 до 9 градусов тепла, днём будет от +16 до +18. 

30 сентября был самым теплым в Липецке в 2005 году - +23 градуса, самым холодным этот день за историю метеонаблюдений был в 1996 году - 7 градусов мороза.
3 348

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ничего

13 минут назад
Оля, Тебе счёт по полной выкатит !.
ответить

квадра

25 минут назад
Да пх..
ответить

Оля

30 минут назад
Как хорошо, что уваркина бездарь и нам не дали отопление. Тьфу не сглазить, а то завтра врубят по полной.
ответить

Еще в рубрике

Южный ветер принесет небольшое потепление
#потепление
29
Южный ветер принесет небольшое потепление

вчера, 15:25

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +15
#потепление
13
В Липецкой области сухо и до +15

27.09.2019 17:03

Погода в Липецке
В Липецкой области ночные заморозки отступили
#заморозки
22
В Липецкой области ночные заморозки отступили

26.09.2019 18:12

Погода в Липецке
В Липецкой области погода приближается к привычной норме
#похолодание
16
В Липецкой области погода приближается к привычной норме

25.09.2019 17:02

Погода в Липецке
В Липецкой области до -4 ночью
#заморозки
31
В Липецкой области до -4 ночью

24.09.2019 16:55

Погода в Липецке
В Липецкую область с опережением пришел октябрь
16
В Липецкую область с опережением пришел октябрь

23.09.2019 17:58

Погода в Липецке