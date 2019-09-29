Жители ЛТЗ боятся за юных верхолазов

Дети залезают на крышу заброшенного дома

Жители микрорайона ЛТЗ прислали фото заброшенного дома №2А по улице Краснознаменной, который для игр облюбовали мальчишки района. Они поднимаются на крышу и играют на высотке.



"Нужно срезать пожарную лестницу, на которую они забираются через второй этаж, а затем попадают на крышу. Надо закрыть вход в подъезд и окна первых этажей, иначе до беды недалеко", - написали приславшие фото в редакцию и сообщили, что вызвали полицию, так как подростки и сейчас играют на крыше заброшенного дома.





