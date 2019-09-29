Происшествия

47 минут назад

Жители ЛТЗ боятся за юных верхолазов

2 409
#высота #заброшка
Жители ЛТЗ боятся за юных верхолазов

Дети залезают на крышу заброшенного дома

Жители микрорайона ЛТЗ прислали фото заброшенного дома №2А по улице Краснознаменной, который для игр облюбовали мальчишки района. Они поднимаются на крышу и играют на высотке.

"Нужно срезать пожарную лестницу, на которую они забираются через второй этаж, а затем попадают на крышу. Надо закрыть вход в подъезд и окна первых этажей, иначе до беды недалеко", - написали приславшие фото в редакцию и сообщили, что вызвали полицию, так как подростки и сейчас играют на крыше заброшенного дома.


2 409
#высота #заброшка

Комментарии (2)

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мы так же по заброшенкам лазили

33 минуты назад
готовься к профессии " промышленный альпинист " с юности. у нас во дворе ребята уже по альпинистскому снаряжению на деревья тренируются. хорошие ребята. это лучше чем пиво по лавочкам квасить.
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Это паркуристы

38 минут назад
Они знают, что делают
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