Мэр Липецка провела велосовещание

Чиновники под руководством Евгении Уваркиной проехали на велосипедах по местам планируемого благоустройства

"Скоро начнём работать над проектом благоустройства Набережной и Центрального пляжа. Идей много. Думаем создать вейк-парк, построить гребной центр, открыть площадку для скейтеров. Где и что разместить? Какие проблемы нужно решить в первую очередь? Чтобы ответить на эти вопросы, провели выездное совещание - сели на велосипеды и во время объезда осмотрели каждый метр территории, которую планируем обновлять", - сообщила в своем аккаунте в Инстаграм Евгения Уваркина.