Общество

46 минут назад

Мэр Липецка провела велосовещание

27 815
#Уваркина
Мэр Липецка провела велосовещание

Чиновники под руководством Евгении Уваркиной проехали на велосипедах по местам планируемого благоустройства

"Скоро начнём работать над проектом благоустройства Набережной и Центрального пляжа. Идей много. Думаем создать вейк-парк, построить гребной центр, открыть площадку для скейтеров. Где и что разместить? Какие проблемы нужно решить в первую очередь? Чтобы ответить на эти вопросы, провели выездное совещание - сели на велосипеды и во время объезда осмотрели каждый метр территории, которую планируем обновлять", - сообщила в своем аккаунте в Инстаграм Евгения Уваркина.


27 815
#Уваркина

Комментарии (27)

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Цирк

47 секунд назад
Ща уссусь….а где Павлов?
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гостья

1 минуту назад
лысый сзади видимо охранник с ядерным чемоданом.
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777

1 минуту назад
Подключились мастера ануслизинга. Самим- то не противно так зализывать начальственные задницы?
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Дедушка

1 минуту назад
ипать она страшилище
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гость

2 минуты назад
что там навальный какое то расследование выпустил про Уваркину? кто слышал?
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Мы из Ельца

3 минуты назад
Когда дождем, чтобы новый мэр Ельца пройдет пешком по окраинам города,где дорог на улицах нет,щебень,которым они были отсыпаны в советское время,уже смыло.Канавы по полметра глубиной.Яркий пример ул.Северная, её начало.И это в 15 минутах пешком от администрации города.И * много.
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Миротворец

10 минут назад
Бл. Я т.ь .... в конституции рф прописано , каждый гражданин имеет право на бесплатное обучение и медицину !!!!!! А вы все бизнес , надаподумать что с бизнесом , нада понять про как сорубить бабла. Не о том печетесь слуги народа не о том!
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Ваш

11 минут назад
Молодой Уваркина. Идёт в ногу со временем. Совкоголовых мэров на велик не затащить
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Красавцы

13 минут назад
И красавицы!)))так держать!молодцы!
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Интересно,

13 минут назад
они в памперсах выгуливались? Или кухаркина, действительно, транссексуал, и её не смущает отсутствие в нашем городе туалетов. За дерево зашла, и... А вот ЖЕНЩИНА бы этого сделать не смогла!
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