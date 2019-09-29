«Металлург» обыграл «Зоркий» и вернулся в гонку за первое место

Следующий матч наша команда проводит на поле новоиспеченного лидера.

Липецкий «Металлург» не зря устроил бесплатный вход для болельщиков на игру с красногорским «Зорким». Липчане провели один из лучших матчей в сезоне и победили 3:0.







Счет на 16-й минуте открыл лучший бомбардир команды Андрей Овчинников, издали пробивший в «девятку».

Затем «дублем» на 24-й и 80-й минутах отметился Сергей Архипов, поразивший ворота своего бывшего клуба. Все дело в том, что в прошлом сезоне нападающий играл как раз в «Зорком».







В группе «Центр» сменился лидер. Брянское «Динамо» неожиданно сыграло вничью в Белгороде – 1:1, а на первое место вышел саратовский «Сокол», победивший в гостях «Рязань» - 2:1. У волжан 24 очка – всего на 4 больше, чем у нашей команды. Следующий матч «Металлург» провдит как раз в Саратове.

«Металлург» - «Зоркий» (Красногорск) - 3:0 (2:0)

Голы: Овчинников, 16 (1:0). С.Архипов, 24 (2:0). С.Архипов, 80 (3:0).

«Металлург»: 1. Иканович. 5. Викторов. 29. Е.Фролов (к). 8. Кахидзе. 3. Баульчев. 10. Овчинников (9. Ахвледиани, 89). 18. Баязов (47. Белоусов, 83). 20. Войдель (76. Мохов, 90). 17. Разомазов (6. Я.Денисов, 86). 7. Арустамян (84. С.Чернышов, 78). 11. С.Архипов.

«Зоркий»: 35. А.Данилов. 4. Иваньков. 5. Н.Дёмин (99. Прилепин, 69). 20. Имаев (9. Погосов, 79). 88. Репов (3. Шадрин, 69). 69. Самылин. 8. С.Юрьев. 11. И.Елисеев (66. Р.Данилов, 46). 6. Мартусевич (21. Данилюк, 66). 19. Земченков. 14. Р.Дроздов.

Предупреждения: С.Архипов, 43. С.Юрьев, 59. Мартусевич, 63.

Судьи А.Лапатухин, А.Ермилов, А.Мадонов (все - Москва). Инспектор В.Степанищев (Воронеж).





