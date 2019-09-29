Общество
57 минут назад
В Липецком районе родители боятся отпускать детей в школу из-за собак
В Боринском стаи собак не дают прохода жителям
Жители села Боринское обратились к депутату областного совета с жалобой на стаи собак.
"По дороге в школу стаи бродячих собак. Родители боятся отпускать детей в школу. Направил запрос главе района", сообщил "сетевой" депутат на своей страничке в "ВКонтакте".
"По дороге в школу стаи бродячих собак. Родители боятся отпускать детей в школу. Направил запрос главе района", сообщил "сетевой" депутат на своей страничке в "ВКонтакте".
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