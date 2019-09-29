В Липецком районе родители боятся отпускать детей в школу из-за собак

В Боринском стаи собак не дают прохода жителям

Жители села Боринское обратились к депутату областного совета с жалобой на стаи собак."По дороге в школу стаи бродячих собак. Родители боятся отпускать детей в школу. Направил запрос главе района", сообщил "сетевой" депутат на своей страничке в "ВКонтакте".