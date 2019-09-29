Общество

57 минут назад

В Липецком районе родители боятся отпускать детей в школу из-за собак

10 753
#собаки
1
В Липецком районе родители боятся отпускать детей в школу из-за собак

В Боринском стаи собак не дают прохода жителям

Жители села Боринское обратились к депутату областного совета с жалобой на стаи собак.

"По дороге в школу стаи бродячих собак. Родители боятся отпускать детей в школу. Направил запрос главе района", сообщил "сетевой" депутат на своей страничке в "ВКонтакте".


10 753
#собаки
1

Комментарии (11)

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Гость

22 секунды назад
В Боринском люди как в каменном веке живут. Про стерилизации не хотят знать, собственные собаки и кошки плодятся у них- не успевают потомство на улицу выкидывать. А потом орут, что мешают им собаки- кошки. Сами виноваты.
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Гость

2 минуты назад
Вас самих.. Острелить.. Говорю же, антидог, пока его не занерфили, по действию как светошумовая граната, лютая вещь
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ВЕЛИКИЙ ОТСТРЕЛ!

5 минут назад
где защитнички? я всегда говорил что только с масштабным отстрелом дети спокойно пойдут в школу, взрослые на работу и в магазин, врачи к пациентам, почтальоны к пенсионерам, а кастрация это просто отрезание яиц, ну а зубки то останутся и так же останутся переносчики бешенства! СТОП! Я наконец понял! а может челюсть вырвать у собак и пусть гуляют?! беззубые некого не покусают! защитники так глумиться над животными будем?! или без мучений для животных проблему отстрелом решить? люди вот боятся из домов выходить, как проблему решить?
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Гость

6 минут назад
Купите антидог, светозвуковое устройство, пару раз применить и эта стая сама разбежиться, лютая вещь
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Сокол

7 минут назад
У нас бродят хохлы. Эти гиены и ребенка разденут
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кенгуру

7 минут назад
клоп, зачем ты кому-то? Придавить тебя и видео не надо?
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Сс

9 минут назад
Сами повыкидывали собак, а теперь жалуются. Из ниоткуда бродячие собаки не берутся. Это брошенные, бывшедомашние сбиваются в стаи.
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клоп

16 минут назад
Из воздушки этих собак почпокать. В интернете есть обучающее видео
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Денис

39 минут назад
Подавить их камазом накуй!
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Коломыцева

44 минуты назад
А я детей боюсь 23 микрорайона Липецка. Страшно даже за хлебушком бегать
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