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Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море
Американские военные самолеты совершили разведывательные полеты вблизи российских границ на Черном море в субботу, 28 сентября. Об этом сообщается в Twitter Plаnе Rаdаr.
Кроме того, в 12:10 мск патрульный противолодочный Boeing P-8А Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с авиабазы Cигонелла в Италии, откуда полетел в акваторию Черного моря. В 14:15 мск он закончил разведку.
Ранее, 27 сентября, сообщалось, что самолет и беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США совершили разведывательные полеты вдоль побережья Крыма и Кубани, сообщает iz.ru