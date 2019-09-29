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Два самолета ВВС США провели разведку у границ России на Черном море

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Американские военные самолеты совершили разведывательные полеты вблизи российских границ на Черном море в субботу, 28 сентября. Об этом сообщается в Twitter Plаnе Rаdаr.

По данным ресурса самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Оriоn с регистрационным номером 156511, взлетевший с полигона Суда-Бей в Греции, начал разведку у западных границ Крыма в 11:05 мcк.

Кроме того, в 12:10 мск патрульный противолодочный Boeing P-8А Poseidon с бортовым номером 169332 поднялся в небо с авиабазы Cигонелла в Италии, откуда полетел в акваторию Черного моря. В 14:15 мск он закончил разведку.

Ранее, 27 сентября, сообщалось, что самолет и беспилотный летательный аппарат военно-воздушных сил США совершили разведывательные полеты вдоль побережья Крыма и Кубани, сообщает iz.ru

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