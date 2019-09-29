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36 минут назад

В ФБР отказались комментировать дело задержанного в Испании по запросу США россиянина

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По данным газеты Las Provincias, США добиваются его выдачи за предполагаемую причастность к "миллионному мошенничеству", которое россиянин якобы совершил через интернет

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в субботу отказалось предоставить комментарии относительно дела россиянина, задержанного на прошлой неделе в Валенсии по запросу Соединенных Штатов.

"Мы откажемся от комментариев", - ответили корреспонденту ТАСС в ФБР на просьбу предоставить подробности о предъявляемых задержанному обвинений.

Как сообщили ТАСС ранее в субботу в посольстве РФ в Мадриде, гражданин России был задержан в аэропорту города Валенсия 20 сентября. Он помещен под стражу.

По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР. Как пишет издание, США добиваются выдачи россиянина за его предполагаемую причастность к "миллионному мошенничеству", которое он якобы совершил через интернет, сообщает tass.ru

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