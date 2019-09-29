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Лукашенко жёстко подставил Путина, отказав в размещении авиабазы
Ближайший союзник России Белоруссия доставляет большие «неприятности» в угоду Западу
Если министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя отказ Белоруссии от размещения российской авиабазы, называет это «неприятным эпизодом», то на языке дипломатов это выглядит как «глубокое разочарование». Если по простецки, то это «подстава» со стороны Минска. Президент Лукашенко в очередной раз показал своему российскому коллеге «козу» и как всегда сделал это не вовремя, на фоне развертывания военных баз НАТО в Польше и Прибалтике. Зато вовремя для себя — в 2020 году в Белоруссии президентские выборы, перед которыми Лукашенко всячески стремится заручиться поддержкой именно Запада, а не России, сообщает vegchel.ru.
Пришлось в очередной раз утереться и сделать хорошую мину при плохой игре. «Безусловно, Москва не на сто процентов разделяет установки Минска во внешней политике, — сгладил ситуацию Лавров. — Но для двусторонних отношений это не имеет значения. В то же время и во внешней политике у России и Белоруссии действует программа совместных действий. Такого соглашения нет ни с одной страной мира, а с Минском есть». В общем, мы пока еще союзники и даже вроде как обязаны защищать общую территорию, но вот ряд позиций в вопросах безопасности не пересекаются. И если сейчас Лукашенко дал от ворот поворот по поводу размещения на своей территории российской военной базы, то давить на него, естественно, Москва не станет. Но осадочек, как говорится, останется. Тем более, что Минск уже не первый раз занимает некую антироссийскую позицию.
Собственно о российской военной базе, нужна ли она на территории Белоруссии? С учетом размещения дополнительных сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, естественно нужна. С территории Белоруссии гораздо эффективнее можно их контролировать и обеспечивать сдерживающий фактор. Еще в сентябре 2015 года президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании российской авиабазы в Белоруссии (надо полагать, что этот вопрос обсуждался с Лукашенко). Минобороны и МИД было поручено провести переговоры с Минском. Предполагалось, что для обеспечения безопасности российских границ на этом направлении на авиабазе под Бобруйском будет размещён полк фронтовых бомбардировщиков, полк истребителей-бомбардировщиков и полк истребителей. Вероятно, что и зенитные ракетные комплексы С-400 могли появиться.
Проблем быть не могло — аэродромы в Белоруссии хорошо известны российским летчикам по совместным учениям, сохранились и взаимоотношения военных российской и белорусской армий, которая говорит на русском языке. У нас действует совместная система ПВО, сохранилось сотрудничество и в других сферах. Местное население, а это тоже общий менталитет, могло получить дополнительные рабочие места при обслуживании аэродромов. Опять же близость расстояния для наземного транспорта — от, скажем, Смоленска до Минска немногим более 300 километров.
Однако в последний момент что-то пошло не так и уже 6 октября, за несколько дней до президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко отказался размещать на своей территории авиабазу ВКС РФ. При этом заявил, что даже не обсуждал с Россией создание военной базы. И уже в апреле 2016 года в белорусском МИД заявили, что данный вопрос окончательно закрыт. Четыре российских Су-27СМ, которые некоторое время находились на дежурстве в Барановичах, вернулись в места постоянной дислокации.
Можно напомнить, что некоторое количество российских военнослужащих в Белоруссии находятся на постоянной основе — здесь расположены два крупных военных объекта: РЛС «Волга» в Ганцевичах (близ Барановичей) и 43-й узел связи ВМФ в Вилейке. Первый объект, поставленный на боевое дежурство в октябре 2003 года, входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении, Россия арендует его до 2020 года. Второй обеспечивает связь Главного штаба ВМФ с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Вероятно, что присутствуют российские военспецы и на других объектах, в том числе в системе ПВО.
Сейчас вопрос о размещении в Белоруссии крупной российской авиабазы, с учетом увеличившейся активности НАТО, опять стал актуальным. Можно даже предположить, что Лукашенко под это дело выторговал у Путина некие топливные и таможенные льготы. Однако и сейчас он резко отказался от предложения Москвы, понимая, что может вызвать негативную реакцию со стороны Запада. А тут еще и президентские выборы на носу и Лукашенко, которому уже давно стало привычным балансировать между Западом и Востоком, предпочел пойти на откровенную конфронтацию с Москвой. Это в его стиле. Вспомним его реакцию в конце 2018 года, когда появилось сообщение о размещении военной базы США в Польше. Лукашенко занервничал и заявил министру иностранных дел Польши: «Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать». Сейчас эти слова забылись.
— 65-летний Лукашенко цепко держится за власть и не собирается от нее отказываться, это его принципиальная позиция, — считает политолог Александр Зимовский. — Ради этого он готов балансировать между Россией и Западом и стараться заручиться поддержкой с двух сторон. Москву он всячески пытается «доить», спекулируя при этом именно на союзнических отношениях. При этом продолжает дружить с такими недоброжелателями России, как с Михаилом Саакашвили, Петром Порошенко, которому поставлял топливо, гуманитарную помощь в зону боевых действий на Донбассе со стороны Украины. Нынешнее заявление белорусского президента о готовности отправить на границу между Россией и Украиной своих миротворцев не прописано ни в одном из Минских соглашений по Донбассу. Однако Лукашенко послал «сигнальчик» Западу, мол, готов 400 километров этой границы перекрыть, отрезая тем самым Донецк и Луганск от российского сообщения. Можно вспомнить и о его нежелании признать Крым российским, при признании статуса Косово.
В глазах Запада Лукашенко старательно выстраивает имидж человека, который всячески выступает против России. Там он выставляет себя неким «заложником Москвы», не забывая при этом при встрече с Путиным употреблять другой термин — «союзник». И если вспомнить президентские выборы в Белоруссии в 2015 году, то поддержкой Запада он заручился именно отказавшись разместить российскую военную базу. Сейчас история повторяется — Лукашенко делает ставку перед выборами не на Москву, вновь отказавшись разместить авиабазу. Причем делает это публично, почему-то на встрече с украинскими журналистами, которым еще кидает посыл о территориальной целостности и неделимости Украины. Таким образом показывает Западу, что он «свой, буржуинский», в надежде, что это зачтется в послужной антироссийский список.
Пришлось в очередной раз утереться и сделать хорошую мину при плохой игре. «Безусловно, Москва не на сто процентов разделяет установки Минска во внешней политике, — сгладил ситуацию Лавров. — Но для двусторонних отношений это не имеет значения. В то же время и во внешней политике у России и Белоруссии действует программа совместных действий. Такого соглашения нет ни с одной страной мира, а с Минском есть». В общем, мы пока еще союзники и даже вроде как обязаны защищать общую территорию, но вот ряд позиций в вопросах безопасности не пересекаются. И если сейчас Лукашенко дал от ворот поворот по поводу размещения на своей территории российской военной базы, то давить на него, естественно, Москва не станет. Но осадочек, как говорится, останется. Тем более, что Минск уже не первый раз занимает некую антироссийскую позицию.
Собственно о российской военной базе, нужна ли она на территории Белоруссии? С учетом размещения дополнительных сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, естественно нужна. С территории Белоруссии гораздо эффективнее можно их контролировать и обеспечивать сдерживающий фактор. Еще в сентябре 2015 года президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о создании российской авиабазы в Белоруссии (надо полагать, что этот вопрос обсуждался с Лукашенко). Минобороны и МИД было поручено провести переговоры с Минском. Предполагалось, что для обеспечения безопасности российских границ на этом направлении на авиабазе под Бобруйском будет размещён полк фронтовых бомбардировщиков, полк истребителей-бомбардировщиков и полк истребителей. Вероятно, что и зенитные ракетные комплексы С-400 могли появиться.
Проблем быть не могло — аэродромы в Белоруссии хорошо известны российским летчикам по совместным учениям, сохранились и взаимоотношения военных российской и белорусской армий, которая говорит на русском языке. У нас действует совместная система ПВО, сохранилось сотрудничество и в других сферах. Местное население, а это тоже общий менталитет, могло получить дополнительные рабочие места при обслуживании аэродромов. Опять же близость расстояния для наземного транспорта — от, скажем, Смоленска до Минска немногим более 300 километров.
Однако в последний момент что-то пошло не так и уже 6 октября, за несколько дней до президентских выборов в Белоруссии, Лукашенко отказался размещать на своей территории авиабазу ВКС РФ. При этом заявил, что даже не обсуждал с Россией создание военной базы. И уже в апреле 2016 года в белорусском МИД заявили, что данный вопрос окончательно закрыт. Четыре российских Су-27СМ, которые некоторое время находились на дежурстве в Барановичах, вернулись в места постоянной дислокации.
Можно напомнить, что некоторое количество российских военнослужащих в Белоруссии находятся на постоянной основе — здесь расположены два крупных военных объекта: РЛС «Волга» в Ганцевичах (близ Барановичей) и 43-й узел связи ВМФ в Вилейке. Первый объект, поставленный на боевое дежурство в октябре 2003 года, входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении, Россия арендует его до 2020 года. Второй обеспечивает связь Главного штаба ВМФ с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Вероятно, что присутствуют российские военспецы и на других объектах, в том числе в системе ПВО.
Сейчас вопрос о размещении в Белоруссии крупной российской авиабазы, с учетом увеличившейся активности НАТО, опять стал актуальным. Можно даже предположить, что Лукашенко под это дело выторговал у Путина некие топливные и таможенные льготы. Однако и сейчас он резко отказался от предложения Москвы, понимая, что может вызвать негативную реакцию со стороны Запада. А тут еще и президентские выборы на носу и Лукашенко, которому уже давно стало привычным балансировать между Западом и Востоком, предпочел пойти на откровенную конфронтацию с Москвой. Это в его стиле. Вспомним его реакцию в конце 2018 года, когда появилось сообщение о размещении военной базы США в Польше. Лукашенко занервничал и заявил министру иностранных дел Польши: «Мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать». Сейчас эти слова забылись.
— 65-летний Лукашенко цепко держится за власть и не собирается от нее отказываться, это его принципиальная позиция, — считает политолог Александр Зимовский. — Ради этого он готов балансировать между Россией и Западом и стараться заручиться поддержкой с двух сторон. Москву он всячески пытается «доить», спекулируя при этом именно на союзнических отношениях. При этом продолжает дружить с такими недоброжелателями России, как с Михаилом Саакашвили, Петром Порошенко, которому поставлял топливо, гуманитарную помощь в зону боевых действий на Донбассе со стороны Украины. Нынешнее заявление белорусского президента о готовности отправить на границу между Россией и Украиной своих миротворцев не прописано ни в одном из Минских соглашений по Донбассу. Однако Лукашенко послал «сигнальчик» Западу, мол, готов 400 километров этой границы перекрыть, отрезая тем самым Донецк и Луганск от российского сообщения. Можно вспомнить и о его нежелании признать Крым российским, при признании статуса Косово.
В глазах Запада Лукашенко старательно выстраивает имидж человека, который всячески выступает против России. Там он выставляет себя неким «заложником Москвы», не забывая при этом при встрече с Путиным употреблять другой термин — «союзник». И если вспомнить президентские выборы в Белоруссии в 2015 году, то поддержкой Запада он заручился именно отказавшись разместить российскую военную базу. Сейчас история повторяется — Лукашенко делает ставку перед выборами не на Москву, вновь отказавшись разместить авиабазу. Причем делает это публично, почему-то на встрече с украинскими журналистами, которым еще кидает посыл о территориальной целостности и неделимости Украины. Таким образом показывает Западу, что он «свой, буржуинский», в надежде, что это зачтется в послужной антироссийский список.