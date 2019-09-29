В мире

18 минут назад

США уличили в неумении заканчивать войны

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США отказаться от попыток решить конфликты на Ближнем Востоке силой.

В интервью NBC глава МИД Ирана пояснил, что Штаты не могут закончить "любую войну, которую начинают". Кроме того, представитель Тегерана обвинил Белый дом в попытках развязать войну на киберфронте.

"Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Зариф говорил, что в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии может начаться полномасштабная война.

Обострения между США и Ираном обострились после атаки на заводы саудовской компании Saudi Aramco 14 сентября.

Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атакам, но это заявление в Иране отвергли, сообщает ren.tv

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