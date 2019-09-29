18 минут назад
США уличили в неумении заканчивать войны
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США отказаться от попыток решить конфликты на Ближнем Востоке силой.
"Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", - пояснил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Зариф говорил, что в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии может начаться полномасштабная война.
Обострения между США и Ираном обострились после атаки на заводы саудовской компании Saudi Aramco 14 сентября.
Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атакам, но это заявление в Иране отвергли, сообщает ren.tv
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27.09.2019 13:34В мире