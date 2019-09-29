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Щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи
В американском штате Флорида маленький питбуль ценой своей жизни спас двух детей, который встретили во дворе ядовитую змею.
Как сообщает портал LAD Bible, восьмимесячный Зевс следил, как браться Орили и Орион чистили его миску. Однако дети даже не заметили, как к ним подкралась ядовитая змея.
Питомец незамедлительно отреагировал и вцепился в змею. Зевс сумел оторвать голову сопернику, однако пострадал от укусов.
Хозяева отвезли щенка к ветеринару, где питбулю ввели противоядие. Однако Зевс скончался на следующий день.
Родители мальчиков благодарны питомцу, который защитил жизни детей и оплакивают смерть любимца семьи, сообщает ren.tv
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27.09.2019 13:34В мире