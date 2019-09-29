В мире

сегодня, 12:00

Щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи

133

В американском штате Флорида маленький питбуль ценой своей жизни спас двух детей, который встретили во дворе ядовитую змею.

Как сообщает портал LAD Bible, восьмимесячный Зевс следил, как браться Орили и Орион чистили его миску. Однако дети даже не заметили, как к ним подкралась ядовитая змея.

Питомец незамедлительно отреагировал и вцепился в змею. Зевс сумел оторвать голову сопернику, однако пострадал от укусов.

Хозяева отвезли щенка к ветеринару, где питбулю ввели противоядие. Однако Зевс скончался на следующий день.

Родители мальчиков благодарны питомцу, который защитил жизни детей и оплакивают смерть любимца семьи, сообщает ren.tv

133

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

США уличили в неумении заканчивать войны
США уличили в неумении заканчивать войны

18 минут назад

В мире
Илон Маск сообщил, что не верит в инопланетян
Илон Маск сообщил, что не верит в инопланетян

сегодня, 11:07

В мире
Сирия потребовала вывода иностранных войск со своей территории
Сирия потребовала вывода иностранных войск со своей территории

сегодня, 10:54

В мире
Китайские корабли окружили американский авианосец
Китайские корабли окружили американский авианосец

сегодня, 09:51

В мире
Счет туристок из Японии в ресторане Рима раскритиковали в Сети
#Рим #туризм #обед
Счет туристок из Японии в ресторане Рима раскритиковали в Сети

27.09.2019 13:34

В мире
В доме бывшего мэра нашли 13,5 тонны золота
#золото #смертная казнь
2
В доме бывшего мэра нашли 13,5 тонны золота

26.09.2019 14:59

В мире