Щенок питбуля погиб, защищая детей от ядовитой змеи

В американском штате Флорида маленький питбуль ценой своей жизни спас двух детей, который встретили во дворе ядовитую змею.

Как сообщает портал LAD Bible, восьмимесячный Зевс следил, как браться Орили и Орион чистили его миску. Однако дети даже не заметили, как к ним подкралась ядовитая змея.

Питомец незамедлительно отреагировал и вцепился в змею. Зевс сумел оторвать голову сопернику, однако пострадал от укусов.

Хозяева отвезли щенка к ветеринару, где питбулю ввели противоядие. Однако Зевс скончался на следующий день.

Родители мальчиков благодарны питомцу, который защитил жизни детей и оплакивают смерть любимца семьи, сообщает ren.tv