В мире

27 минут назад

Китайские корабли окружили американский авианосец

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В Южно-Китайском море авианосец ВМС США "Рональд Рейган" (USS Ronald Reagan) оказался в затруднительном положении.

Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).

Судно двигалось без сопровождения, что китайская сторона расценила как «невежество» и «неоправданную гордость».

В материале портала Sohu опубликован снимок со спутника, согласно которому авианосец находился в море один, тогда как вокруг него было пять китайских военных судов.

«Это спутниковое фото становится настоящим позором для ВМС США… Мы послали пять своих кораблей, чтобы организовать настоящую осаду USS Ronald Reagan. В итоге «Рональд Рейган» оказался в нашей ловушке», — цитирует китайские СМИ «Военное обозрение».

При этом издание не уточняет, когда именно произошел инцидент. О том, что авианосец был направлен в Южно-Китайское море стало известно 6 августа. По мнению американских военных, присутствие кораблей США способствует укреплению стабильности в регионе.

Это произошло на фоне заявлений президента Филиппин Родриго Дутерте, который сообщил о готовности к совместной экономической деятельности с Китаем в районе одного из спорных архипелагов.

По словам Дутерте, его не интересует решение иностранного суда, который фактически запретил Маниле вступать с Пекином в экономическую кооперацию на спорных островах.

Территориальные споры в Южно-Китайском море ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины.

В 2018 года эсминец Higgins и ракетный крейсер Antietam ВМС США провели маневры на расстоянии 12 морских миль от Парасельских островов.

В связи с проходом военных кораблей Китай заявил протест США. В ответ Пентагон назвал маршрут эсминца и крейсера через Тайваньский пролив обычным делом.

Источник: iz.ru

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