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Волочкова помолилась о душе Заворотнюк при жизни

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#Заворотнюк #Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с Анастасией Заворотнюк, сопроводив пост подписью, которая взволновала поклонников актрисы.

"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе…", - говорилось в ее сообщении.

Пост Волочковой вызвал возмущение пользователей Instagram. В комментариях ей указали, что "о душе" молятся, когда человек умирает, а во время болезни нужно молиться "за здравие".

Через несколько часов после публикации балерина изменила формулировку, призвав молиться о Заворотнюк и надеяться на ее выздоровление, и закрыла комментарии.

В августе появились сообщения о резком ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин утверждал, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии, а врачи якобы "бессильны". Он не уточнил, откуда у него такие данные.На прошлой неделе СМИ рассказали, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. В среду появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Близкие косвенно подтверждают, что Заворотнюк положили в больницу, но ее представители не комментируют эти сообщения, сообщает ria.ru

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#Заворотнюк #Волочкова

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