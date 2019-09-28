Борец из Липецка одерживал только досрочные победы в городе на Неве

Наши «классики» завоевали награды всех достоинств в крупном турнире.

Славные традиции липецкой греко-римской (классической) борьбы поддержали в Санкт-Петербурге наши юные представители этого вида единоборств.

В городе на Неве прошел крупный турнир, посвященный памяти Заслуженного мастера спорта и Заслуженного тренера СССР Е. Д. Тарасова, в котором приняли участие 25 команд со всей страны, а также спортсмены из Белоруссии.

Лучшего результата среди наших земляков достиг Михаил Шкарин среди младших юношей 2007-08 г.р. в весовой категории до 53 кг. Липчанин одержал победы в 4-х схватках и получил заслуженную «золотую» медаль. Важно, что всех своих соперников Шкарин победил досрочно.

Его ровесники Федор Мекркулов (38 кг) и Александр Бунин (53 кг) уверенно дошли до полуфиналов в своих категориях, затем потерпели поражение, но в схватках за 3-е место победили своих оппонентов и получили по «бронзе».

Эти ребята занимаются в спортивном зале общеобразовательной школы №70 у тренеров Андрея Кочетова и Владимира Макарова.

Среди более старших юношей 2004-05 г.р. Мирон Авдоев занял 2-е место в весе до 68 кг. Тренирует медалиста в зале ДОСААФ один из самых уважаемых липецких специалистов Сергей Нацвин.

Этот старт стал первым для юных борцов. В этом году в Липецке пройдет первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей 2005-07 г.р., к которому хозяева стремятся подготовиться как можно лучше, чтобы не ударить в грязь лицом.



Фото ДЮСШ №9.

