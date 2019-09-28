Липецкие стрелки оккупировали пьедестал почета в Кубке России

После первого упражнения на счету снайперов «Липецкого Металлурга» 4 медали, в том числе одна «золотая».

В подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора» продолжается Кубок России, который по традиции завершает сезон у отечественных мастеров стендовой стрельбы.

Уже отгремели выстрелы в упражнении «трап», в котором спортсмены Липецкой области завоевали 1 «золотую» 1 «серебряную» и 2 «бронзовые» медали.

У мужчин на высшую ступень пьедестала почета поднялся наш Максим Смыков (на фото). В квалификации липчанин выбил 111 очков из 125 – этого хватило для выхода в финал. Лидерами по итогам квалификации стали москвич Илья Савельев и еще один липчанин Алексей Гуляев – по 112 точных выстрелов. Савельев в итоге финишировал 4-м (27 очков в финале), а Гуляев (31 очко) настрелял на «бронзовую» медаль соревнований.

Смыков же в финале поразил 43 летающие тарелочки и стал победителем. Второе место занял Артём Копыстынский из Татарстана (110, 41).

Наш Илья Виноградов занял 15-е место (165), Виктор Веретин – 23-е (106), Константин Пилипенко – 24-е (98).

Среди женщин победительницей стала опытная 49-летняя Елена Ткач из Воронежа (112, 37). А вот два других места на пьедестале почета достались липецким спортсменкам Ангелине Рудневой (107, 35) и Юлии Савельевой (112, 28).

Завоевавшая недавно для сборной России олимпийскую лицензию 17-летняя липчанка Дарья Семьянова на этот раз осталась без финала на 7-м месте (104 очка).

В соревнованиях смешанных пар липчане не принимали участие, и в их отсутствие все три первых места достались представителям Татарстана.

Впереди в Кубке России соревнования в упражнении «скит».



Фото kazan2013.com

