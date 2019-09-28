На сегодняшнюю игру «Металлурга» свободно пройдет каждый, кроме… тренера гостей

Болельщикам не придется платить за билет, а именитый Сергей Юран... расплатится за старые грехи.

Сегодня на матч «Металлурга» с красногорским «Зорким» вход для зрителей будет бесплатным.

Игра начнется в 17.00, но билетеры останутся без работы: на стадионе «День открытых дверей». Идея устроить бесплатный вход на одну из главных встреч сезона принадлежит и.о. генерального директора липецкого футбольного клуба Владимиру Зеновкину. Сегодняшняя акция направлена на привлечение новых болельщиков и благодарность тем зрителям, которые уже давно не пропускают матчи «сталеваров».

Но, как выяснилось, не все смогут воспользоваться этой тотальной свободой. Единственным, у кого главным словом сегодня станет «нельзя», оказался… главный тренер гостей Сергей Юран.

Известный в прошлом нападающий сборной России, киевского «Динамо», московского «Спартака», португальских «Бенфики» и «Порту» не имеет права находиться в раздевалке своей команды перед матчем, присутствовать на тренерской скамейке, послематчевой пресс-конференции и т.д. Причина – дисквалификацию Юрана за очередную буйную выходку.

Сергей Юран известен своим непримиримым нравом, а таких дисквалификаций у него за карьеру не счесть.

«Крайний» раз тренер «Зоркого» напал на арбитров и обматерил их «на всю Ивановскую» после матча 8-го тура, в котором его команда уступила на своем поле новомосковскому «Химику-Арсеналу». ПФЛ привычно выписала наставнику отлучение от его команды на два матча, то есть в Липецке дисквалификация Юрана как раз должна была закончиться. Но бедовый тренер уже в следующей игре в гостях у подмосковных «Химик-М» («Зоркий» выиграл – 5:1, прим.) нарушил запрет и появился в раздевалке своих подопечных. За это его не стали наказывать дополнительно, а передвинули дисквалификацию на один матч, и теперь он официально не сможет руководить «Зорким» в Липецке – если, конечно, опять не проигнорирует решение КДК Лиги.

По информации GOROD48, Юран приехал в Липецк. Смотреть футбол ему будет дозволено только с трибуны, а руководить командой будет его помощник старший тренер «Зоркого» Игорь Ющенко.





