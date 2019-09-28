Из-за липчанки, не пускавшей коммунальщиков в квартиру, соседи полгода сидели без горячей воды

Сотрудники управляющей компании при помощи судебных приставов пробились в квартиру для ремонта только в сентябре.

Судебным приставам исполнителям пришлось вмешиваться в коммунальные проблемы и, исполняя решение суда, обеспечить сотрудникам коммунальной службы доступ в квартиру липчанки, проживающей в Октябрьском районе.

- По словам жильцов многоквартирного дома, в связи с тем, что гражданка Т. препятствовала предоставлению доступа представителям управляющей компании для проведения ремонтных работ, у многих жильцов не было горячей воды с марта 2019 года, - сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области.

В нехорошую квартиру сотрудники управляющей компании и службы судебных приставов наведывались не раз, но принципиальная хозяйка давала им от ворот поворот.

Наконец, в сентябре даму все-таки удалось уговорить открыть дверь.

- Доступ в квартиру для проведения ремонтных работ был предоставлен. Сотрудники управляющей компании незамедлительно преступили к ремонтным работам, - отрапортовали в ведомстве.

Владелица квартиры проживает в ней со своим мужем. Оба они являются дожинками по коммунальным платежам и алиментам.

- В квартире антисанитарные условия – она полностью завалена мусором, в связи с чем дети гражданки Т. ранее были изъяты из семьи органами опеки, - дополнили в УФССП.

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