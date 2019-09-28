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Две липчанки попали в неприятные истории с фальшивыми деньгами

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#фальшивомонетничество
Две липчанки попали в неприятные истории с фальшивыми деньгами

Полицейские выясняют происхождение фальшивых купюр, которые пытались использовать две жительницы Липецка. 

В первом случае горожанка получила зарплату наличными и решила пополнить свой счет через банкомат. Аппарат не принял пятитысячную купюру и женщина пошла в банк. Проверку на подлинность купюра в банке не прошла - она оказалась фальшивой. После этого липчанка пошла в полицию.

Еще одна подделка выявлена в расчетно-кассовом центре - женщина хотела заплатить за коммунальные услуги и с удивлением узнала, что одна из ее тысячных купюр фальшивая.

- При сомнении в подлинности банкнот ни в коем случае не стоит пытаться их использовать для оплаты, - предупреждают в УМВД РФ по Липецкой области. - Необходимо обратиться в банк, где деньги проверят, а если они окажутся фальшивыми - прийти в полицию.

На подлинной банкноте должны быть видны водяные знаки и защитная нить. При покачивании и наклоне - голографический эффект, пляшущие цифры на защитной нити, перемещение блестящего кольца на солнце и скрытые цифры, меняющие цвет при повороте банкноты. На ощупь должен чувствоваться рельеф по краям купюры и крупное изображение номинала.


1 616
#фальшивомонетничество

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Где в Липецке расчётно-кассовый центр?

36 минут назад
Где в Липецке находится расчетно-кассовый центр?
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