сегодня, 09:53
Сеть магазинов более 100 раз нарушила антиалкогольное законодательство
Торговцев уже оштрафовали почти на полтора миллиона рублей.
Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, количество жалоб на торговую сеть продолжает расти. Как уверяют в ведомстве, к каждому сигналу приложены приобретенное пиво и кассовый чек, в котором отображается время совершения покупки.
На данный момент рассмотрена ровно половина административных дел – около 50. На сеть наложены штрафы в размере 1,4 миллиона рублей.
Фото chr.mk.ru
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