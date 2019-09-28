Общество

сегодня, 09:53

Сеть магазинов более 100 раз нарушила антиалкогольное законодательство

3 679
#Алкоголь #запрет #торговля на вынос
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Сеть магазинов более 100 раз нарушила антиалкогольное законодательство

Торговцев уже оштрафовали почти на полтора миллиона рублей.

Сеть магазинов разливных напитков, работающая в Липецке, более 100 раз была уличена в нарушении антиалкогольного законодательства, а именно – в торговле пивом на вынос после 21 часа.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, количество жалоб на торговую сеть продолжает расти. Как уверяют в ведомстве, к каждому сигналу приложены приобретенное пиво и кассовый чек, в котором отображается время совершения покупки.

На данный момент рассмотрена ровно половина административных дел – около 50. На сеть наложены штрафы в размере 1,4 миллиона рублей.

Фото chr.mk.ru

3 679
#Алкоголь #запрет #торговля на вынос
1

Комментарии (3)

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Хмельник

28 минут назад
Нам пох. До конца года ещё 18 магазинов будет.
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Хмельник

сегодня, 10:09
Мы торгуем пивом с 8час по 23час ежедневно. Нас никто и никогда не оштрафует.Да не родился еще то чел. чтобы оштрафовать Хмельник!.Мы плевали на все законы и запреты на продажу пива. Мы и школьникам продадим. Заходите к нам после 21час и вас обслужат на высшем уровне.Потому что мы единственные в городе! И только нам позволено продавать пиво и малому, и старому в любое время суток.
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Происки

сегодня, 09:58
Конкурентов наверное, почему на одну сеть?
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