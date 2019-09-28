Сеть магазинов более 100 раз нарушила антиалкогольное законодательство

Торговцев уже оштрафовали почти на полтора миллиона рублей.

Сеть магазинов разливных напитков, работающая в Липецке, более 100 раз была уличена в нарушении антиалкогольного законодательства, а именно – в торговле пивом на вынос после 21 часа.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, количество жалоб на торговую сеть продолжает расти. Как уверяют в ведомстве, к каждому сигналу приложены приобретенное пиво и кассовый чек, в котором отображается время совершения покупки.

На данный момент рассмотрена ровно половина административных дел – около 50. На сеть наложены штрафы в размере 1,4 миллиона рублей.



Фото chr.mk.ru

