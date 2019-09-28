Общество

12 минут назад

За месяц судебные приставы и ГИБДД получили с липчан более 15 тысяч штрафов

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#Приставы #УФССП #ГИБДД #долги #восторг водителей
За месяц судебные приставы и ГИБДД получили с липчан более 15 тысяч штрафов

В УФССП утверждают, что сами водители обрадовались совместной акции двух ведомств по выколачиванию долгов.

Судебные приставы Липецка подвели итоги совместной акции, которую они провели совместно с ГИБДД с 19 августа по 22 сентября.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, в рамках акции проводились рейды по должникам, а также была организована работа автоматизированного комплекса «Дорожный пристав» - специальной системы, которая сканирует номера проезжающих автомобилей, считывает их по базе данных и подает сигнал, если за владельцем авто числится недоимка.

Результаты акции впечатляют. По данным ведомства, всего за месяц окончено более 15 тысяч (!) исполнительских производств по штрафам за нарушение правил дорожного движения. На месте должники оплатили 434 тысячи рублей. Долги на общую сумму в 1 миллион 959 тысяч рублей обращены к взысканию с зарплат и пенсий. Кроме того, 146 липчанам временно запрещен выезд за пределы Российской федерации, 42 злостных должника привлечены к административной ответственности, а у 25 водителей были наложены аресты на автомобили.

Приставы утверждают, что липчане в целом положительно отнеслись к масштабной акции по взысканию долгов. В ведомстве заверили, что многие водители останавливались по собственному желанию возле сотрудников, чтобы проверить, нет ли у них долгов.

Фото rbsmi.ru

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#Приставы #УФССП #ГИБДД #долги #восторг водителей

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