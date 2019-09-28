Общество

30 минут назад

Предприниматель платит колоссальные штрафы, но продолжает торговать алкоголем в киоске

4 289
#Нелегальная торговля #киоск #алкоголь
Предприниматель платит колоссальные штрафы, но продолжает торговать алкоголем в киоске

Государство сделало новый ход, выписав штраф в полмиллиона рублей.

Владелицу киоска на улице Рудной оштрафовали за нелегальный оборот алкогольной продукции.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, сумма штрафа по 3 ст. 14.17 КоАП РФ весьма значительна и составляет 500 тысяч рублей.

Ранее бизнес-вумен уже привлекалась к ответственности, общая сумма уже назначенных ей до этого штрафов составила 168 тысяч рублей. Но эти финансовые потери не остановили владелицу киоска. При назначении нового наказания суд учел это обстоятельство.

Фото tltgorod.ru

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#Нелегальная торговля #киоск #алкоголь

Комментарии (4)

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гость

8 минут назад
покажите квитанцию , где она эти 168 000 , заплатила !
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Житель

9 минут назад
скорее всего бизнес на бомжа...
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Соболезную

15 минут назад
Наверное больше нет вариантов оплатить кредит ,который взял для штрафа
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ттт

16 минут назад
ну так штрафуйте дальше, так глядишь и получится на новые парковки насобирать
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