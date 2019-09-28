Предприниматель платит колоссальные штрафы, но продолжает торговать алкоголем в киоске

Государство сделало новый ход, выписав штраф в полмиллиона рублей.

Владелицу киоска на улице Рудной оштрафовали за нелегальный оборот алкогольной продукции.

Как сообщили в областном управлении потребительского рынка, сумма штрафа по 3 ст. 14.17 КоАП РФ весьма значительна и составляет 500 тысяч рублей.

Ранее бизнес-вумен уже привлекалась к ответственности, общая сумма уже назначенных ей до этого штрафов составила 168 тысяч рублей. Но эти финансовые потери не остановили владелицу киоска. При назначении нового наказания суд учел это обстоятельство.



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