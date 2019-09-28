Культура
50 минут назад
В Липецке объявлен архитектурный конкурс на лучший проект музея Советской эпохи
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27 сентября Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка открыл конкурс на создание лучшего проекта музей советской эпохи. Принять участие в нём могут архитекторы, проектировщики и члены творческих профессиональных союзов. Для этого им следует до 7 октября направить свои проекты на почту arhkonkurs4820@gmail.com. Три лучших концепции выберут члены экспертного жюри. Затем их вынесут на народное голосование, по результатам которого определят победителя – опросы пройдут в социальных сетях, на сайте электронного референдума «Открытый Липецк» и встречах с липчанами.
Участникам конкурса, чьи проекты признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителю - премию. Также автора проекта-победителя включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области (по согласованию).
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, планируются конкурсы на благоустройство парка Победы, Каменного лога, бульвара Белана и площади Соборной.
Участникам конкурса, чьи проекты признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителю - премию. Также автора проекта-победителя включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области (по согласованию).
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, планируются конкурсы на благоустройство парка Победы, Каменного лога, бульвара Белана и площади Соборной.
5 140
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