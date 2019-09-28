Культура

50 минут назад

В Липецке объявлен архитектурный конкурс на лучший проект музея Советской эпохи

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#музей #архитектура
В Липецке объявлен архитектурный конкурс на лучший проект музея Советской эпохи
27 сентября Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка открыл конкурс на создание лучшего проекта музей советской эпохи. Принять участие в нём могут архитекторы, проектировщики и члены творческих профессиональных союзов. Для этого им следует до 7 октября направить свои проекты на почту arhkonkurs4820@gmail.com. Три лучших концепции выберут члены экспертного жюри. Затем их вынесут на народное голосование, по результатам которого определят победителя – опросы пройдут в социальных сетях, на сайте электронного референдума «Открытый Липецк» и встречах с липчанами.

Участникам конкурса, чьи проекты признают лучшими, вручат дипломы и сувениры. Победителю  - премию. Также автора проекта-победителя включат в экспертный совет Центра компетенции по вопросам городской среды Липецкой области (по согласованию).          

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, планируются конкурсы на благоустройство парка Победы, Каменного лога, бульвара Белана и площади Соборной.

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#музей #архитектура

Комментарии (5)

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Ты

46 секунд назад
Ваш, хохлятская рожа, чеши в свою усраину!
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ГУЛАГ

2 минуты назад
лучшее напоминание о советско-фашистском режиме.
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Ваш

20 минут назад
Там расскажут про геноцид коммуняк против своего народа, голодомор, войны, террор, ГУЛАГ, хлеб по талонам
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Ваш

33 минуты назад
А будет ли музей советской оккупации?
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Ваш

35 минут назад
Здание должно представлять из себя вышку, обнесенную колючей проволокой, на входе ветрухай НКВДшник с овчаркой. И надпись наверху: больше никокда
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