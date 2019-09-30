Липецкая энергосбытовая компания установила новую систему учета в морском порту

Оборудование позволяет экономить энергоресурсы и расходы на их оплату

В одном из северных морских портов страны Липецкая энергосбытовая компания установила автоматизированную информационно-измерительную систему технического учета энергоресурсов. Она позволяет получить объективную информацию о расходе электричества, тепловой энергии и воды, и понять, как сократить эти расходы.

Система технического учета представляет собой единую систему, в которой все приборы учета связаны. В морском порту новая система учета связала в единую цепь 343 счетчика, установленных на всех объектах: кранах, прожекторных мачтах, причалах, в цехах и складах. Теперь данные о фактическом расходе энергоресурсов собираются с каждого объекта дистанционно с помощью сотовой связи. Это помогло устранить погрешности при снятии показаний, связанные с человеческим фактором.

Новое оборудование позволяет контролировать потребление энергоресурсов на каждом объекте предприятия и анализировать причины отклонения потребления от нормативных значений. А также выявлять и устранять скрытые потери энергоресурсов или потери, связанные с авариями и порывами, которые для крупных компаний в итоге складываются в миллионы рублей, выброшенные на ветер. Без новой системы учета точки, где происходит скрытая утечка ресурсов, опередить невозможно. Морскому порту новое оборудование позволяет экономить на потерях 4,9 млн руб. в год. И это еще не все возможности новой системы учета. Проанализировав данные, полученные с ее помощью, можно понять, в какие конкретно энергосберегающие технологии эффективнее вложить средства, чтобы снизить объемы потребляемых ресурсов и продолжить экономить.

Все работы по созданию автоматизированной информационно-измерительной системы технического учета энергоресурсов Липецкая энергосбытовая компания выполнила с гарантией и «под ключ». ЛЭСК понадобилось меньше 1 года, чтобы оснастить одно из крупнейших в своей отрасли предприятий новой системой учета. За это время был создан проект, выполнен монтаж и ввод новой системы учета в промышленную эксплуатацию. Подобный проект далеко не первый для специалистов из Липецка, за последние 5 лет липчан приглашали предприятия из 6 российских регионов. На данный момент еще один порт нашей страны, который обеспечивает прямые транспортные связи с 36 странами мира, ведет переговоры с ЛЭСК о строительстве новой системы учета.

Заявки на оказание услуг принимаются по электронной почте zakaz@lesk.ru и по телефонам: (4742) 42-55-53, +7-980-250-45-80.



"PR"

