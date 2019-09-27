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сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: 5 000 рублей за курение, фотоохота на автохамов и запреты для врачей

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#вечерка
Липецкая вечЁрка: 5 000 рублей за курение, фотоохота на автохамов и запреты для врачей

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 27 сентября.

Почти три сотни комментариев оставлено под сообщением «Игорь Артамонов призвал сдавать автохамов». Для отправки обращений можно использовать специальную форму на официальном сайте. Для того, чтобы сдать автохама, нужно оставить свои данные, описать ситуацию и прикрепить к заявлению снимок.

Не менее активно читатели комментировали новость о новом законе. Правительство Российской Федерации накануне одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности. Теперь запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, липчане не в праве жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить. Курящих на балконе липчан могут оштрафовать на 5 000 рублей. Меры буду приниматься к тем, чья вредная привычка стала причиной пожара.

Тем временем работников сферы здравоохранения предостерегли от публикации негативных для образа медика постов и запретили критиковать власть. Главный врач липецкой областной больницы №2 распространил среди своих сотрудников приказ о правилах поведения в социальных сетях. Медикам липецкой больницы дается множество рекомендаций о том, что стоит постить, а от каких тем лучше уйти. Например, под запретом снимки с бокалом вина,жалобы на низкую зарплату и несносных пациентов, фото в непристойном виде и общение матом.

Следователями установлен дополнительный эпизод преступной деятельности экс-мэра Данкова. Дело Левина разрастается эпизодами взяточничества и обмана казны города.
3 532
#вечерка

Комментарии (3)

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КП

12 минут назад
Чем короче шажки, тем выше риск импотенции. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Хиросаки (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine). Под руководством Тепеи Окамото (Teppei Okamoto) они присмотрелись к походке 324 мужчин. Измерили углы подъема * шагов, соотнося результаты с ростом, определили привычную для каждого испытуемого скорость передвижения. И оценили их «мужскую доблесть» согласно принятому в 1997 году опроснику под названием «Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5).
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Александр

16 минут назад
Ěбаные твари, враг народа. Пора уничтожать всю эту погань и мразь, плешивого выродка.
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КП

26 минут назад
В России синтезировали вещество, способное убить ВИЧ-инфекцию Все современные препараты только переводят заболевание из активной фазы в хроническую. Новое лекарство может полностью излечить человека
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