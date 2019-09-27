В Липецке будет работать группа по пресечению финансовых пирамид

Эксперты создадут рекомендации по их выявлению и противодействию мошенникам.

По инициативе управления МВД по Липецкой области в регионе создана межведомственная комиссия по противодействию финансовым пирамидам. Это стало ответом на участившиеся случаи обманов вкладчиков. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в состав комиссии вошли сотрудники полиции, прокуратуры и Центрального банка. Вместе они займутся разработкой информационно-методических рекомендаций по выявлению организаций-мошенниц, являющихся финансовыми пирамидами, пресечению их появления и противодействию их работе. С течением времени в рекомендации будут вносить дополнения, так как хитрость мошенников, желающих обобрать липчан, принимает разные формы и скрывается под разными видами организаций.



Сейчас в регионе продолжается расследование двух дел, связанных с работой финансовых пирамид. Число обманутых вкладчиков и объем причиненного ущерба оценить пока сложно, так как не все доверившие свои деньги пирамидам липчане обратились в полицию. Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в 2019 году в отношении руководства КПК «Капитал Инвест» и КПК «Верное решение» возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», максимальная санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.