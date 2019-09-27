Общество

сегодня, 17:17

Автоинспекторы тоже нарушают правила парковки (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Автоинспекторы тоже нарушают правила парковки (ФОТО)

Сегодня в объектив наших журналистов и читателей попались сотрудники автоинспекции.

Мы не раз обличали водителей, которые паркуют свои машины не по правилам или создают проблемы окружающим.

Увы, но в неправильной парковке иногда бывают замечены и сотрудники ГИБДД, которые по идее и должны бороться с этим злом. На фото вверху парковка возле супермаркета на улице Ленина.

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Все бы ничего, но место, которое занял автоинспектор, явно приехавший в магазин не по служебной надобности, а за покупками, предназначено для инвалидов. Вряд ли инспектор болеет чем-то серьезным, иначе бы он не смог продолжать службу. Возможно, у него даже не было бы блатного номера с цифрами 700.

Такая парковка – нарушение статьи 12.19 КоАП, которая предусматривает штраф до 5 тысяч рублей. Фото сделано 26 сентября в 9:10.

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А вот служебный автомобиль, припаркованный сегодня в 13:15 напротив дома 13 на улице Зегеля.

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Да, с парковками там напряженка, но это место для стоянки авто не предназначено.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (10)

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Как гость
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гость

17 минут назад
Алкаш, а вот это ты ХОРОШО сказал ! В чём же дело , что с нами не так !? "Такие водилы у своего дома ставят _ у своего дома свинарник разводят для своих детей и для себя."
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Алкаш

23 минуты назад
гость, Закон покажи по которому там стоять нельзя. В каждом дворе так машины ставят и никого не штрафуют. А что касаемо курнать и дышать, то дети тех кто так делает курнаются и пачкаются в этой грязи. Такие водилы у своего дома ставят _ у своего дома свинарник разводят для своих детей и для себя.
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гость

33 минуты назад
Алкаш, конечно , НЕТ , нет нарушения , НАОБОРОТ , стоянка НА ОТКРЫТОЙ ЗЕМЛЕ способствует ОМОЛОЖЕНИЮ ! Знаешь как ? Просто надо потом своё РЫЛО , в эту землю окунуть , и ПЫЛЬ вдохнуть !
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Кто кого..

37 минут назад
Дружно фоткаем ментов и артамона с его кодлой
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Лола

41 минуту назад
Гаишники ведут себя как украинцы
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Эвакуировать

59 минут назад
весёлый, сволочей)))
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Алкаш

сегодня, 17:42
На Зегеля, 13 нарушений нет. Машина стоит не на газоне.
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весёлый

сегодня, 17:39
Они на боевом дежурстве и на задании !
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Это не инспекторы

сегодня, 17:29
А обычные носители погон
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007

сегодня, 17:27
пусть с себя начинают слуги народа и блюстители закона
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