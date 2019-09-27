Автоинспекторы тоже нарушают правила парковки (ФОТО)

Сегодня в объектив наших журналистов и читателей попались сотрудники автоинспекции.

Мы не раз обличали водителей, которые паркуют свои машины не по правилам или создают проблемы окружающим.

Увы, но в неправильной парковке иногда бывают замечены и сотрудники ГИБДД, которые по идее и должны бороться с этим злом. На фото вверху парковка возле супермаркета на улице Ленина.





Все бы ничего, но место, которое занял автоинспектор, явно приехавший в магазин не по служебной надобности, а за покупками, предназначено для инвалидов. Вряд ли инспектор болеет чем-то серьезным, иначе бы он не смог продолжать службу. Возможно, у него даже не было бы блатного номера с цифрами 700.

Такая парковка – нарушение статьи 12.19 КоАП, которая предусматривает штраф до 5 тысяч рублей. Фото сделано 26 сентября в 9:10.





А вот служебный автомобиль, припаркованный сегодня в 13:15 напротив дома 13 на улице Зегеля.





Да, с парковками там напряженка, но это место для стоянки авто не предназначено.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.