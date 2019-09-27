В Липецкой области сухо и до +15

28 сентября Липецкая область останется в области повышенного атмосферного давления, будет преимущественно без осадков.

Днем 29 сентября через территорию Липецкой области пройдет теплый атмосферный фронт, который местами принесет с собой небольшие дожди — осадки сохранятся и 30 сентября. Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 и 29 сентября — 7-9 градусов тепла, что в пределах нормы, 30 сентября — 11-13 градусов тепла, что на 2-4 градуса выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от 0 до 2 градусов тепла, днем она составит от 12 до 14 градусов тепла.



День 28 сентября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 3 градуса мороза.



