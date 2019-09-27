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13 минут назад

Кузбассовцы потребовали вернуть кованое дерево на место сгоревшей «Зимней вишни»

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#«Зимняя вишня»

Жители Кемеровской области подписывают петицию, с требованием установить в столице региона кованое дерево в форме вишни. Они считают, что на месте сгоревшего торгового центра должен быть символ, у которого каждый смог бы "помянуть тех, кого не смогла защитить наша Система".

Как сообщает VSE42.RU, предполагалось, что созданное кузнецами из Ульяновска металлическое дерево будет установлено не в Кемерово, а в городе Новокузнецке.

– Никаких объяснений, почему именно в Новокузнецке будет стоять памятник "Зимней вишне", почему на закрытой территории пожарной части? Это, на мой взгляд, неверное применение труда всех тех, кто его создавал! – негодует автор петиции.

По мнению жителей региона, подписавшихся под петицией, символом памяти должны выступать не живые сосны, а кованая скульптура в форме дерева. Они считают, что именно металлическое дерево, собранное из деталей со всей страны, символизирует единство перед лицом общей беды.

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#«Зимняя вишня»

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