17 минут назад
Окровавленная женщина убежала от попытавшегося ее убить экс-мужа
Вооруженный ножом житель Кемерово напал на бывшую жену, но истекающая кровью женщина смогла вырваться из его рук и позвать на помощь.
– Обвиняемый подкараулил в подъезде бывшую супругу и нанес ей множество ножевых ранений. Женщина оказала активное сопротивление и успела постучать в двери одной из квартир, – рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.
К моменту приезда оперативников злоумышленник успел сбежать, но позже его поймали. В отношении 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). При этом задержанный отказался давать показания и не признал вину.