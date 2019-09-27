В России

17 минут назад

Окровавленная женщина убежала от попытавшегося ее убить экс-мужа

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#покушение на убийство

Вооруженный ножом житель Кемерово напал на бывшую жену, но истекающая кровью женщина смогла вырваться из его рук и позвать на помощь.

Как сообщает VSE42.RU, в одной из многоэтажек Кемерово, в квартиру соседям постучалась окровавленная женщина и попросила вызвать врачей и полицию. Прибывшие на место полицейские выяснили, что на женщину напал с ножом бывший муж.

– Обвиняемый подкараулил в подъезде бывшую супругу и нанес ей множество ножевых ранений. Женщина оказала активное сопротивление и успела постучать в двери одной из квартир, – рассказали в СУ СКР по Кемеровской области.

К моменту приезда оперативников злоумышленник успел сбежать, но позже его поймали. В отношении 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). При этом задержанный отказался давать показания и не признал вину.



57
#покушение на убийство

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