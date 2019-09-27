Велопробег изменит график движения транспорта

Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с проведением велопробега, завтра 28 сентября ориентировочно с 20:00 до 22:00 по маршруту:



СК «Звездный» - ул.Космонавтов – пл.Авиаторов - ул.Гагарина – пл.Героев – ул.Зегеля – пл.Плеханова - ул.Зегеля – ул.Ленина – ул.Гагарина - – Ж/д вокзал – ул.Терешковой - СК «Звездный»



движение автобусов муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 1, 2, 9, 11, 12, 17, 22, 24, 24а, 33, 36, 12 (Ж/д вокзал – пл.Клименкова), 302, 306, 311, 315, 317, 322, 323, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, 378 будет осуществляться в режиме ожидания.



По мере перемещения участников велопробега по вышеуказанным улицам движение транспорта будет восстанавливаться, и осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям.

