Общество

сегодня, 15:55

Велопробег изменит график движения транспорта

2 568
#транспорт
Велопробег изменит график движения транспорта
Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с проведением велопробега, завтра 28 сентября ориентировочно с 20:00 до 22:00 по маршруту:  

СК «Звездный» - ул.Космонавтов – пл.Авиаторов - ул.Гагарина – пл.Героев – ул.Зегеля – пл.Плеханова - ул.Зегеля – ул.Ленина – ул.Гагарина -  – Ж/д вокзал – ул.Терешковой - СК «Звездный» 

движение автобусов муниципальных маршрутов регулярных перевозок №№ 1, 2, 9, 11, 12, 17, 22, 24, 24а, 33, 36, 12 (Ж/д вокзал – пл.Клименкова),  302, 306, 311, 315, 317, 322, 323, 324, 325, 345, 346, 347, 352, 359, 378  будет осуществляться в режиме ожидания. 

По мере перемещения участников велопробега по вышеуказанным улицам движение транспорта будет восстанавливаться, и осуществляться по утвержденным схемам согласно расписаниям. 
2 568
#транспорт

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

БСМП

45 минут назад
Лысый как ты заипал со своим грёбаным спортом......Кому надо тот и так занимается...Уипали эти кроссы велики и прочие гавнофестивали....Займитесь делом уже уроды....
ответить

Сгиньте артамон и кухарка

сегодня, 16:04
Как же задолбали со своей беготнёй. Отопление где?
ответить

Еще в рубрике

За два дня в Липецке эвакуировали 11 автомобилей
#парковка #автохамы #эвакуация
7
За два дня в Липецке эвакуировали 11 автомобилей

сегодня, 15:18

Общество
Самого «древнего автохама» эвакуировали на штрафную стоянку
#Автохамы #машины #парковки
19
Самого «древнего автохама» эвакуировали на штрафную стоянку

сегодня, 14:57

Общество
От липчан ждут идей по развитию туризма
#туризм #конкурс
26
От липчан ждут идей по развитию туризма

сегодня, 14:44

Общество
Только котики и смайлики: липецким медикам прописали правила поведения в соцсетях
#этика #врачи #соцсети
66
Только котики и смайлики: липецким медикам прописали правила поведения в соцсетях

сегодня, 12:56

Общество
Трехлетнему Ване Безымянных нужна помощь в реабилитации
#благотворительность
7
Трехлетнему Ване Безымянных нужна помощь в реабилитации

сегодня, 12:35

Общество
В первый день подачи тепла в жилые дома липчане жаловались спасателям на порывы сетей
#отопительный сезон
26
В первый день подачи тепла в жилые дома липчане жаловались спасателям на порывы сетей

сегодня, 12:28

Общество