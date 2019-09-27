Тренера «Металлурга» насмерть задавили возле поселка Матырский

Сергей Школьный работал в команде в пору ее наивысших результатов.

Сегодня футбольная общественность Липецка переживает траур. Игроки (преимущественно те, кто выступал в 1970-е годы) хоронят бывшего тренера и начальника команды «Металлург» Сергея Школьного.

Известнейший специалист погиб в минувшее воскресение, попав под колеса автомобиля близ поселка Матырский в возрасте 77 лет.

Сергей Владимирович не выглядел на свой возраст, не забывал друзей-ветеранов. Он жил на Матырском, но нередко выбирался на стадион во время домашних матчей «Металлурга». Неизвестно, сколько бы он еще прожил, если бы не роковая авария.

В «Металлурге» уроженец Жердевского района Тамбовской области Школьный работал в период наивысшего подъема липецкого футбола. В начала 70-х годов прошлого века под руководством главного тренера Виктора Белова липчане вышли в первую лигу чемпионата СССР. В 1973 году «Металлург», обыгрывая всех подряд, даже вышел в лидеры по ходу сезона. Тогда всерьез поговаривали, о том, что металлургическая команда может добраться и до высшей лиги. Во втором круге команда немного сбавила обороты, и в итоге финишировала на 5-м месте – лучший результат в истории. К примеру, победителя турнира первой лиги одесский «Черноморец» липчане обыграли в гостях – 1:0, гол забил Валерий Шальнев. В 1974 году «Металлург» вылетел обратно во вторую лигу, а Школьный покинул команду. Немало лет он работал в школе педагогом.



Похоронили Сергея Школьного сегодня на кладбище возле поселка Матырский.



Вечная память!

На фото - венок, выставленный сегодня в фо

йе стадиона "Металлург"