Происшествия

35 минут назад

Арестован директор клиники, навязывавшей пациенткам кабальные договоры

3 607
#мошенничество
Арестован директор клиники, навязывавшей пациенткам кабальные договоры
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту деятельности  ООО «17 правил», они же «Медикал лайт» и «Территория здоровья».

«Клиенткам, по большей части женщинам пенсионного возраста, навязывались кабальные кредитные договоры, необходимые им для оплаты лечения якобы обнаруженных у них при обследовании смертельных заболеваний», - рассказали в пресс-службе. 

Директор - основатель общества по ходатайству следствия заключен под стражу. Примечательно, что аналогичной деятельностью он занимался в Кемерово, где в рамках возбужденного там уголовного дела он проходит свидетелем.

Меру пресечения еще трем подозреваемым- гражданам Украины и Беларуси сейчас определяют в Октябрьском районном суде Липецка.
3 607
#мошенничество

Комментарии (3)

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Дмитрий

3 минуты назад
Наконец-то! Давно пора их закрыть и запретить другим заниматься обманом!
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МЕНДЕЛЬ

14 минут назад
в камеру их всех подсадить наседку и дело пойдет
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Наталья

17 минут назад
И что делать тем людям которые попались на этот развод и заключили эту кабалу кредитную?
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