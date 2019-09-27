Происшествия
35 минут назад
Арестован директор клиники, навязывавшей пациенткам кабальные договоры
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту деятельности ООО «17 правил», они же «Медикал лайт» и «Территория здоровья».
«Клиенткам, по большей части женщинам пенсионного возраста, навязывались кабальные кредитные договоры, необходимые им для оплаты лечения якобы обнаруженных у них при обследовании смертельных заболеваний», - рассказали в пресс-службе.
Директор - основатель общества по ходатайству следствия заключен под стражу. Примечательно, что аналогичной деятельностью он занимался в Кемерово, где в рамках возбужденного там уголовного дела он проходит свидетелем.
Меру пресечения еще трем подозреваемым- гражданам Украины и Беларуси сейчас определяют в Октябрьском районном суде Липецка.
«Клиенткам, по большей части женщинам пенсионного возраста, навязывались кабальные кредитные договоры, необходимые им для оплаты лечения якобы обнаруженных у них при обследовании смертельных заболеваний», - рассказали в пресс-службе.
Директор - основатель общества по ходатайству следствия заключен под стражу. Примечательно, что аналогичной деятельностью он занимался в Кемерово, где в рамках возбужденного там уголовного дела он проходит свидетелем.
Меру пресечения еще трем подозреваемым- гражданам Украины и Беларуси сейчас определяют в Октябрьском районном суде Липецка.
3 607
Дмитрий
МЕНДЕЛЬ
Наталья