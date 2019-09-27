Общество

57 минут назад

От липчан ждут идей по развитию туризма

17 416
#туризм #конкурс
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От липчан ждут идей по развитию туризма

В конкурсе проектов могут принять участие все — от школьников до предприятий.

Городской департамент культуры объявил о старте конкурса «Липецк туристический. Предложения от участников ждут до 18 октября. Принять участие в конкурсе может любой желающий житель Липецкой области — от школьника до коллектива предприятия. Авторы лучших проектов смогут воплотить их в жизнь, получив грант от мэрии.

Организаторы конкурса ждут от липчан проекты в сфере туризма, в том числе по следующим направлениям:

- бизнес-проекты по развитию туристской инфраструктуры и созданию достопримечательностей (по освоению рекреационных зон; по реконструкции, реставрации и реновации памятников истории, культуры и архитектуры; по созданию музеев и т.п);
- проекты по созданию и, продвижению брендов и брендовой сувенирной продукции;
- информационные проекты (обзорные туристические ролики, видео блоги и т. п.);
- проекты в сфере краеведения, экскурсионного туризма экологии, археологии (создание новых туристских программ, маршрутов и прочее).
- событийные мероприятия.

Конкурс проводится в Липецке второй год подряд. В прошлый раз главный грант мэрии получил проект сотрудников городского музея декоративно-прикладного творчества. Работники музея решили, что туристов в город привлечет традиция зажигания газового фонаря.

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Липецка, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Липецк - мы вместе! на 2017-2022».
17 416
#туризм #конкурс
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Комментарии (17)

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Насмешили

5 минут назад
Прекратите позориться в публичном пространстве! Не уподобляйтесь придурку Литровичу. В басни давно никто не верит.
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Тур по убитым путинской

6 минут назад
властью Липецким заводам.
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Манагер

7 минут назад
У нас туризма нет. Достопримечательности и воинской славы тоже нет. "Бювет" и санаторий с конскими ценами - ерунда! На что туристом смотреть-на зловонный и коптящий завод НЛМК? Или приехать в санаторий подлечится в нижнем парке дыша смогом? Или экскурсионного туризма экологии, археологии на завод НЛМК в виде рабочих рук? У нас не город - турист а город-сталевар! Если только на фонтаны водить туристов посмотреть-их у нас целых 5 штук.
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Сделайте больше

7 минут назад
оленей из говна и палок и расставьте по всему городу. Отбоя от туристов не будет.
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Дед

16 минут назад
Радиаторная улица сойдёт за место съёмок фильма Тени исчезают в полдень
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Василий Алибобаевич

18 минут назад
Задонск и Елец ещё могут привлечь туристов. А такая срань как Липецк может быть заинтересовать лишь гастарбайтеров из Средней Азии и армян на ремонт пр.Победы в следующем году.
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Фауст

18 минут назад
надо обьявить празник Большого говна. кто насрёт самую большую кучу, тот победит! я думаю сьедутся со всей страны...!
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Маруся

19 минут назад
Пусть фонари газовые Газпром на корпоративах зажигает, мы живем в Липецке, значит должна быть традиция сажать липы в городе, за городом. Больше чистого воздуха не помешает нашему региону. Пусть учредят праздник Липы! Ну а там можно подтянуть бабок с палатками бесплатного липового чая - выпить после посадок, народные коллективы выступят с песней "Чай - всему голова", народу нравится...
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хрен вам

19 минут назад
аГА, Я ПРИДУМАЮ ПРОГРАММУ, а бабки будут получать родственники чиновников ? Молодцы !
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татьяна сямённа

20 минут назад
предлогаю липецк сделать меккой самогоноварения-центром так сказать зелёного змия,даже хрушёв отмечал высочайший вкус и качество самогона на черноземье а именно в лип области
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