Общество
57 минут назад
От липчан ждут идей по развитию туризма
В конкурсе проектов могут принять участие все — от школьников до предприятий.
Городской департамент культуры объявил о старте конкурса «Липецк туристический. Предложения от участников ждут до 18 октября. Принять участие в конкурсе может любой желающий житель Липецкой области — от школьника до коллектива предприятия. Авторы лучших проектов смогут воплотить их в жизнь, получив грант от мэрии.
Организаторы конкурса ждут от липчан проекты в сфере туризма, в том числе по следующим направлениям:
- бизнес-проекты по развитию туристской инфраструктуры и созданию достопримечательностей (по освоению рекреационных зон; по реконструкции, реставрации и реновации памятников истории, культуры и архитектуры; по созданию музеев и т.п);
- проекты по созданию и, продвижению брендов и брендовой сувенирной продукции;
- информационные проекты (обзорные туристические ролики, видео блоги и т. п.);
- проекты в сфере краеведения, экскурсионного туризма экологии, археологии (создание новых туристских программ, маршрутов и прочее).
- событийные мероприятия.
Конкурс проводится в Липецке второй год подряд. В прошлый раз главный грант мэрии получил проект сотрудников городского музея декоративно-прикладного творчества. Работники музея решили, что туристов в город привлечет традиция зажигания газового фонаря.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Липецка, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Липецк - мы вместе! на 2017-2022».
Организаторы конкурса ждут от липчан проекты в сфере туризма, в том числе по следующим направлениям:
- бизнес-проекты по развитию туристской инфраструктуры и созданию достопримечательностей (по освоению рекреационных зон; по реконструкции, реставрации и реновации памятников истории, культуры и архитектуры; по созданию музеев и т.п);
- проекты по созданию и, продвижению брендов и брендовой сувенирной продукции;
- информационные проекты (обзорные туристические ролики, видео блоги и т. п.);
- проекты в сфере краеведения, экскурсионного туризма экологии, археологии (создание новых туристских программ, маршрутов и прочее).
- событийные мероприятия.
Конкурс проводится в Липецке второй год подряд. В прошлый раз главный грант мэрии получил проект сотрудников городского музея декоративно-прикладного творчества. Работники музея решили, что туристов в город привлечет традиция зажигания газового фонаря.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Липецка, предусмотренных в рамках муниципальной программы «Липецк - мы вместе! на 2017-2022».
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