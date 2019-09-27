Почтальон украла пенсию старушки

Женщина не донесла до адресата более 15 000 рублей.

И.о. мирового судьи СУ №1 Елецкого района вынес приговор женщине-почтальону из села Казаки. Служащую почту обвинили в хищении с использованием служебного положения.



Женщина трудилась почтальоном с 2015 года. Частью ее должностных обязанностей была доставка и вручение пенсий и пособий. Днем 16 января женщине вручили на почте 73 975 рублей 64 копеек, она должна была разнести пенсии. По пути к старикам почтальон зашла домой и решила, что одна из пенсионерок в этом месяце свои 15 541 рубль не получит. Почтальон оставила сумму себе, а также изготовила поддельный документ о вручении пенсии получателю. Обман быстро вскрылся, но к тому времени почтальон уже потратила деньги старушки.



Женщина признала свою вину. Суд приговорил ее к штрафу в 5 000 рублей. Кроме того, почтальону придется вернуть пенсионерке деньги.