В России
20 минут назад
Ребенок умер в реанимации больницы
96
Причиной смерти считают менингит.
В Великоустюгской центральной районной больнице Вологодской области 26 сентября скончался ребенок. Предположительно, причиной смерти стал менингит. А именно - менингококковая инфекция. Мальчик умер спустя 4 часа пребывания в реанимации, сообщает издание «Вологда-Поиск».
Малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии, были проведены все необходимые лечебные и лечебно-диагностические мероприятия, но заболевание прогрессировало. В группе детского сада, которую на один день между больничным и больницей, посетил мальчик, проводится антибиотикопрофилактика. Все дети, которые контактировали с умершим ребенком, проходят обследования. Те, у кого есть признаки рингофарингита, получают антибиотики, пишут «Новости Вологды».
Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путём. По данным из открытых источников, молниеносная менингококцемия — самая тяжёлая форма заболевания, при которой температура тела человека поднимается до 41 градуса.
Малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии, были проведены все необходимые лечебные и лечебно-диагностические мероприятия, но заболевание прогрессировало. В группе детского сада, которую на один день между больничным и больницей, посетил мальчик, проводится антибиотикопрофилактика. Все дети, которые контактировали с умершим ребенком, проходят обследования. Те, у кого есть признаки рингофарингита, получают антибиотики, пишут «Новости Вологды».
Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путём. По данным из открытых источников, молниеносная менингококцемия — самая тяжёлая форма заболевания, при которой температура тела человека поднимается до 41 градуса.
96