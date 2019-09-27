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20 минут назад

Ребенок умер в реанимации больницы

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#менингит
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Ребенок умер в реанимации больницы

Причиной смерти считают менингит.

В Великоустюгской центральной районной больнице Вологодской области 26 сентября скончался ребенок.  Предположительно, причиной смерти стал менингит. А именно - менингококковая инфекция. Мальчик умер спустя 4 часа пребывания в реанимации, сообщает издание «Вологда-Поиск».

Малыш поступил в больницу в тяжелом состоянии, были проведены все необходимые лечебные и лечебно-диагностические мероприятия, но заболевание прогрессировало. В группе детского сада, которую на один день между больничным и больницей, посетил мальчик,  проводится антибиотикопрофилактика. Все дети, которые контактировали с умершим ребенком, проходят обследования. Те, у кого есть признаки рингофарингита, получают антибиотики, пишут «Новости Вологды».

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, передается воздушно-капельным путём. По данным из открытых источников, молниеносная менингококцемия — самая тяжёлая форма заболевания, при которой температура тела человека поднимается до 41 градуса.
96
#менингит
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