В мире

32 минуты назад

Счет туристок из Японии в ресторане Рима раскритиковали в Сети

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#Рим #туризм #обед
Счет туристок из Японии в ресторане Рима раскритиковали в Сети

Пользователи «Фейсбука» удивились высокой стоимости обеда.

Бурю возмущения в соцсетях вызвала фотография кассового чека на сумму 430 евро, которую две японские туристки заплатили за обычный обед в одном из ресторанов в центре Рима, пишет РИА Новости. Фото чека, которое японки на днях выложили в Facebook, вызвало недоумение и возмущение не только их соотечественников, но и многих итальянцев. Подобные случаи на Апеннинах, прежде всего, в местах массового туризма, – далеко не редкость.

- Мне не раз приходилось сталкиваться с подобными неприятными историями. Следует признать, что наиболее часто жертвами нечистых на руку римлян становятся японцы и россияне, - рассказала РИА Новости столичный гид с 30-летним стажем Анна Кау.

Эта история произошла в начале сентября, когда две подруги решили пообедать в ресторанчике рядом со всемирно известным замком Святого Ангела близ Ватикана. Заказав две порции спагетти, два рыбных блюда и бутылку минеральной воды, девушки никак не ожидали, что хозяева заведения выставят им счет на 349,80 евро и вдобавок включат в него чаевые в размере 80 евро. Однако в итоге туристкам пришлось заплатить всю эту сумму, никак не соразмерную цене обычного обеда.
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#Рим #туризм #обед

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